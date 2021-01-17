“Sigo soltera porque no dura-n los amores, no sé lo que pasa”- Hace tres meses terminó su última relación de pareja y no quiere volver con él por su mal aliento, por su desinterés en los quehaceres de la casa... siempre encuentra un defecto para seguir solitaria.

¿Qué puedo hacer con mi vida? Soy soltera, tengo tres hijos, trabajo para ellos, vivo con ellos, vivo por ellos, pero no logro encontrar una pareja estable. Me siento sola, más en estos tiempos de pandemia siento que me pesa la soledad.

La última experiencia que tuve fue hace 3 meses, nos separamos después de dos meses de andar juntos. Nos dejamos porque ya no me gustaba acostarme con él, pero cuando se fue lo extrañé y a pesar de que me pidió volver, le dije que no.

Cuando me llama y hablo con él, me da asco. Es la palabra que describe lo que siento: asco, porque cuando me besa siento su mal aliento. Desde el primer día en que estuvimos juntos yo le decía que me molestaba su aliento, pero a él no parecía importarle.

Otra cosa que me molestaba de su persona era que no quería saber nada de los quehaceres de la casa, no era capaz de levantar un vaso, ni si faltaba algo parecía no importarle, le daba lo mismo. Tampoco le gustan los niños. Eso fue lo que me hizo decidir dejarlo, pero con todos los hombres me pasaba siempre lo mismo. Estaba un mes y ya no me gustaba, siempre hay algo que me molesta.

Con el papá de mis hijos lo que pasó fue que desapareció hace 10 años y desde entonces no lo he vuelto a ver, ni supe más de él. Recuerdo bien la noche en que se fue, me dijo: si el destino dice que tenemos que estar juntos, aunque pasen 10 años igual nos uniremos de vuelta. Pero yo no sé si está vivo o muerto, hasta hoy día no me han llegado noticias suyas, pero tampoco yo le esperé nunca. Desde que se fue probé tantas veces, una relación tras otra y nada resulta.

Sin embargo, no me quedé con los brazos cruzados, él tiene que poner la prestación alimentaria, lo busqué por todos lados, hasta la Fiscalía lo está buscando y nada.

Por ahora me acuesto sola en mi cama y todas las noches pienso en mi vida, y no sé qué lo que es mi mundo.

Doy gracias a Dios por la salud de mis hijos, soy feliz, pero siento que me falta algo. Ayudame a entender qué es. Te juro que me siento sola.

LA RESPUESTA: BUSCAR CONEXIONES SATISFACTORIAS

Ponete las pilas para salir del mal sentimiento

Muchas personas experimentan sentimientos de soledad, al punto de convertirse en un problema emocional, en algunos casos dejan de tener relaciones significativas con otras personas. A veces la soledad puede servir para reencontrarse con uno mismo, desarrollando potenciales y habilidades personales o simplemente disfrutando de esa suerte de “libertad”. Pero cuando el sentirnos solos implica carecer de conexiones que nos dan sensaciones de satisfacción y seguridad –con o sin pareja– lo ideal es acercarse a consultar con un profesional o buscar otras alternativas como grupos de autoayuda, la iglesia, los clubes, etc.

Cuando sentís que no hay otra persona con la que puedas reírte, salir, pasarla bien o compartir es casi seguro que estés experimentando tristeza o depresión. Ponete las pilas para salir de ese estado. No te resignes a sentirte sola, nunca pierdas la esperanza de poder conectarte con otros o encontrar a tu media naranja. Si llega, bien; si no, bien también, pero todo depende de la actitud con que estés tomando la situación.

Lo que sí me doy cuenta es que tenés muchas cosas que resolver antes de enamorarte nuevamente. Animate a ver de dónde vienen tantas exigencias, porque hombre o mujer perfecta no hay, dentro de las imperfecciones hay que aprender a amar.