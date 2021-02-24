“Tengo pareja, pero aún no puedo dejar a mi ex”

Estoy acompañada hace 17 años con un hombre de 46 años y le quiero, tenemos 4 hijos. Pero antes que él tenía mi primera pareja y tuvimos un hijo que falleció a los 1 año y nos dejamos. Pero después de un tiempo volvimos, ahora está casado pero yo nunca dejé de quererlo. Nos vemos cada tanto y aunque peleamos mucho yo nunca dejé de quererlo.
Es mucho más viejo que yo, tiene 57 años, me gusta estar con él, me siento relajada. Me trata bien, pero me hace sufrir mucho y ya no sé qué hacer, le digo para dejarnos y él me amenaza que va a venir a mi casa.
Al que fue mi primer amor lo quiero, no lo olvido luego, no me importa nada, dejo todo cuando quiero verlo.
Pero con mi pareja actual es todo distinto porque es muy frío, nada romántico, le quiero pero no como le quiero al viejo.
Para decir por sexo que estoy con él, tampoco, porque ya no anda tanto en eso y tampoco me mantiene, nunca me dio nada para decir que me ayuda o qué.
Mi primer amor me dijo que se quiere separar y vivir conmigo, pero yo no quiero dejarle a mis hijos, ni la casa que levanté con sudor y sacrificio. Quiero olvidarlo, pero no puedo estar sin él o dejar de hablarle un día, ya me pongo nerviosa porque él apaga su celular. Ya no sé más qué hacer, me fui de viaje a ver si le olvido, pero no puedo, es más fuerte que yo. Todos los días me pregunto ¿qué quiero más con él? Seguro que es el trato que él me da y que no tengo en mi casa.
Una vez lo dejé y me fui a parar al hospital, depresión me agarró, pero tengo que dejarlo porque soy celosa por sus compañeras de trabajo, porque él bromea con todas.
Soy una loca o tonta digo por mí porque soy linda y trabajadora, pero me enamoré de alguien que no valora eso.
LA RESPUESTA: EL DOLOR EMOCIONAL
Una revisión interna sobre sentimientos
El poder de decidir está en tus manos, nadie más que vos puede decir quién se queda y quién se va de tu vida. Olvidar puede costar más, porque cuanto más te exijas no pensar en algo ocurre todo lo contrario; sin embargo, dejar a una persona requiere primero un motivo y luego la decisión.
Tendrías que analizar las razones que te unen emocionalmente a este hombre con quien tuviste una historia pasada, que capaz no cerraron del todo bien y revisar además cuál es el papel de tu pareja en tu vida, actualmente. Poner todo en una balanza y ver hacia dónde se inclina.
El problema principal que tienes parecería que son los celos, que pueden llegar a producir dolor físico y ansiedad, deberías trabajar por controlarlos y aprender a superarlos para no sufrir. A veces se piensa que cuanto más intenso son los celos más se le quiere a alguien, pero en realidad tiene que ver con otras carencias e inseguridades personales. Amar significa respeto y aceptación del otro, lo que es incompatible con los celos que invaden los derechos de la otra persona.