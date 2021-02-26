“Es muy frío conmigo y todo lo hago mal yo”- Siempre tuvo mucho miedo de que su pareja encuentre a alguien más, los conflictos fueron creciendo hasta que se pudrió todo.

Hace 2 años que estoy de novia, no te niego, de a poco mi relación fue deteriorándose, pero ahora ya es el colmo. Él defiende más a su amiga y a mí me tratan de la loca en toda la historia, sé que se entienden, pero no tengo cómo probar. La verdad que soy celosa porque siempre tuve miedo de que él encuentre a alguien más, él me llama loca y desquiciada porque lo celo.

No quiero ser más un estorbo, lo que me duele es su trato, yo no aguanto más, es muy frío conmigo y todo lo hago mal yo. Ya he perdido 2 bebés y el segundo hace 2 meses que lo perdí, estoy sensible por todo y eso hace que esté triste, él no ve ese dolor.

Sé perfectamente que mensajeaba con su amiga a escondidas y eso generó toda una cadena de dudas y desconfianza. Además, estaba embarazada cuando por un descuido suyo tomé el celular y vi el mensaje donde decía que se iban a encontrar en algún lugar.

Él me decía que no era nadie, que no significaba nada, pero no le creí y luego volví a ver otro mensaje que recibió estando al lado mío. Y eso ocasionó que mi embarazo de alto riesgo, por el estrés, empezara a ir mal. Tengo una enfermedad hereditaria de mi abuela, problemas sobre la placenta y debo estar tranquila, pero no puedo, por eso este bebé lo perdí nuevamente.

Lo que me duele de todo esto es que él me niega que tuvo algo con esta mujer, yo la llamé a ella, le pedí que le deje a mi novio en paz. Y ella me contestó de lo peor, me dijo que soy una desubicada, ella descaradamente me trata con esos términos a mí. No estamos separados aún, pero lo estoy considerando, no sé cómo hacer.

LA RESPUESTA: SORTEAR LA CRISIS

Dejar de vivir la relación como “perros y gatos”

Lo ideal es aprender a sortear las dificultades juntos, a menos que la relación no sea sana, existan componentes de violencia o se dan cuenta que ni en cosas sencillas pueden lograr ponerse de acuerdo. En ese momento se debe buscar ayuda profesional, plantearse la posibilidad de hacer un proceso psicoterapéutico dentro de lo que se conoce como terapia.Muchas parejas esperan hasta el último momento, ya cuando la relación está muy gastada; sin embargo, la mejor tirada es acudir a un profesional para buscar una salida, ya sea salvar la relación o decidir cortar por lo sano.

El especialista en relaciones de pareja puede ayudarlos a comunicarse mejor, fortalecer vínculos y tener una convivencia que no sea de rivalidad como “perros y gatos”. Cada pareja es distinta, tiene sus propios códigos y forma de resolver las crisis, que son normales ya sea por la rutina, disfunciones sexuales, mala comunicación, infidelidad, etc. Solo que cuando ventilás que tienes un problema con tu pareja todo el mundo querrá meter su cuchara.