Desde hace 4 años que estoy casada con un hombre, lo amo mucho y estoy segura de mis sentimientos, nos peleamos de vez en cuando, pero después todo va bien. El problema es que tiene una debilidad por los juegos y eso me está quitando el sueño. Me pidió que tengamos hijos y no sé qué hacer, tengo mis dudas... Es que me han contado que una persona tan involucrada con los juegos de azar ya no cambia.
Estoy segura de que también me ama, pero su amor al juego es más fuerte, por eso dudo mucho de ser feliz con una persona así. Se va a jugar a las cartas, también prueba los bingos, la suerte en las máquinas de monedas, se va todos los días a buscar algo, si no es sorteo son torneos de baraja... no pierde mucho dinero, pero algo seguro pierde.
Ya le pregunté si llegamos a vivir juntos dejaría el juego o no, y respondió que no va a dejar de jugar, pero que se comprometía irse menos y a dedicarse más a su trabajo. Por lo que sé, hace 20 años que juega y no creo que deje de irse así nomás. Desde que surgió la idea de compartir el mismo techo en vez de estar contenta, ando muy triste porque no lo quiero perder, es todo para mí.
No ando con otra persona porque lo amo a él, hace 4 años que soy solo de él y armamos planes de empezar la mudanza cuanto antes. Yo hasta ahora no sé qué hacer porque me da miedo que después de irme con él, se mande mudar todos los días y las noches al casino. ¿Creés que tengo que seguir igual con él o tengo que dejarlo y hacer mi vida con otra persona?
LA RESPUESTA: AYUDARLE A SALIR ADELANTE
El vicio te quita el poder de seguir una vida normal
Lo de seguir igual con él o dejarlo y hacer tu vida con otra persona es una decisión personal que debes administrar aprendiendo a controlar temores, siendo real ista. Siempre es bueno luchar por lo que amas y si tiene problemas ayúdalo a salir, buscando consejo de un profesional.
Mucha gente puede mostrar una conducta adictiva al juego, pero no siempre desarrolla la enfermedad conocida como ludopatía. Se considera que una persona es ludópata cuando juego le esclaviza (no duerme, abandona su vida familiar, no le importa nada). Si estás enamorada de una persona que vive y actúa en función a los juegos de azar, tendrías que animarlo a consultar porque en principio son los últimos en darse cuenta del problema.
Buscá la forma de convencerlo de que al igual que otros vicios como las drogas o el alcohol, daña a la persona y a todos los que ama.