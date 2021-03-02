“Mis suegros hacen de todo para separarnos” Su novio no le pone el punto a su familia, quienes hablan mal todo el tiempo de su novia. No soporta más los maltratos.

Hace 6 años que estamos juntos con mi novio, tenemos un hijo, ahora ya tiene 4 años, pero no hay felicidad entre nosotros, todo el día peleamos por culpa de sus parientes.

La mayoría de las veces discutimos porque sus padres y hermanos se meten mucho en nuestras vidas, hablan de mí, dicen que yo soy una cualquiera. Su hermano todo el día memanda mensajes ofensivos. Lo más suave que me dijo es que ando de aquí para allá detrás de los arrieros, mientras que mi marido está trabajando lejos de casa.

Desde hace un tiempo vengo pensando en separarme, por más que quiero mucho a mi pareja no soporto que le crea más a su familia que a mí.

No hay dudas de que el principal problema es que sus padres son unos interesados, su mamá no me quiere por mi condición humilde, por más que mi novio trabaja muy bien, yo no tengo lujos ni nada por el estilo.

Así es la triste realidad: no me quieren porque soy pobre y creen que yo vivo a costillas de ellos. A veces tengo ganas de volver a vivir con mi mamá, la casa queda muy cerca, pero no me animo a dejar a mi novio.

Quiero que me digas qué hacer porque ya soporté mucho y ahora ya no aguanto más, quiero alguna solución definitiva porque tres veces ya me separé, pero después mi novio se va, me busca de nuevo y regreso pero es porque me promete que las cosas van a cambiar.

LA RESPUESTA: FORTALECER LA CONFIANZA

Planifiquen un espacio para crecer

Una relación perfecta no es la que nunca tiene problemas sino la que a través del tiempo logra superarlas.

Tendrían que sincerarse y hablar de fortalecer la confianza y no dejarse llevar por malentendidos o comentarios que no aportan nada más que peleas sin sentido. Al menos si son años de convivencia las que llevan juntos, lo ideal sería que planifiquen tener su propio espacio, a veces es preferible mantener cierta distancia con la familia.

La comunicación de pareja también es muy importante, tiene que ver no solo con saber expresarse adecuadamente, sino pasa por el respeto a la individualidad de la pareja.

Podés pedirle más apoyo y seguridad a tu pareja. No podés vivir atormentada, debes pensar en tu bienestar y la de tu pequeño.