“Amo a mi novia, pero tuve algo con su prima”- Sin querer tuvo algo con la prima de su novia, y aunque quiere mucho a su novia y no piensa dejarla, también quiere saber qué pasa con la otra chica.

Tengo novia y soy muy feliz con ella, tiene 20 años y está un bombonazo, pasa que tiene una prima que también es muy linda. El otro día cuando fuimos a ver el partido todos juntos, al volver a nuestras casas pasó algo por el camino.

Le dejé a mi novia en su casa y le acompañé a la prima hasta su departamento. Ella es mayor y vive sola.

Lo que pasó fue que sin querer yo le había tocado la mano y ella también se dejó llevar, como si fuera que se moría de ganas por mí, me abrazó. Llegamos a su departamento y pasó lo que tenía que pasar.

Solemos tomar cerveza cuando vamos a ver un partido, pero esa vez no, por eso estoy confundido porque yo le mensajeo y ella ni me contesta, ni me habla, ni saluda.

¿Puede ser que ella se haya dado cuenta de que hizo mal? Y tiene vergüenza de mí.

Por un lado me di cuenta que hice mal también, porque pensando en mi novia debí ser menos impulsivo y pensar con la cabeza fría.

Confieso que siempre andaba atrás de ella y siempre me decía que no porque yo ando con su prima.

Pero desde ese día que estuvimos juntos ya ni me habla, ni me saluda, por eso no sé qué es lo que pasa con ella.

Lo que quiero saber es si está todo bien o no, porque ella simplemente me ignora. Por eso te quería preguntar qué tengo que hacer. Estoy pensando en preguntarle si ella tiene vergüenza de mí por lo que pasó para decirle que está todo bien, que no se preocupe de nada, que nadie se va enterar de lo que pasó.

LA RESPUESTA: ACLARANDO SENTIMIENTOS

Infidelidad no es igual que ser feliz

Primero que nada tendrías que aclarar tus sentimientos y sobre todo tus intenciones, si bien algunos aseguran que pueden amar a dos personas a la vez, es difícil sostener una mentira por mucho tiempo y casi siempre alguien termina lastimado. Por más que te desconcierte la actitud de ella si no hay interés de tu parte en formalizar, podría ser mejor dejar las cosas así como están.

Las infidelidades existen y las hay de todos los sabores y colores, pero no significa “ser feliz”.

Si la prima no te quiere contestar las llamadas o mensajes tendrá sus motivos al igual que dudas, lo que vos tendrías que hacer es tranquilizarte y ver qué es lo que realmente quieres para tu vida.

Tenés que pensar bien por qué pasó lo que pasó y asumir la responsabilidad de tus actos, sería bueno hablarlo y decidirte replantear muchas cosas. Si tenés novia y de todas maneras buscaste tener relaciones con su prima, es evidente que algo anda mal. Si solo lo hiciste por satisfacción personal, por capricho, deseo sexual, entonces es que no te importa mucho tu relación o tener algo serio por ahora, la confianza es muy importante para empezar.