“Vivimos bajo el mismo techo, pero ya no juntos”

Tenemos hijos a quienes la relación iba afectando, porque veían y escuchaban todo. Por mis hijos hicimos un pacto de amistad con mi esposo, nos dimos la libertad de salir con quienes nos sintamos bien, ya sea amistades o tal vez una relación. Parecía muy tentadora la oferta, pero con el correr del tiempo a mí ya me iba trabajando como mujer.
A partir de aquel pacto ya no hemos tenido peleas fuertes con él, sí tuvimos discusiones, pero muy leves. Él ha vuelto a encontrarse con su primer amor, están en contacto siempre a toda hora.
A mí, sin embargo, todo me sale boca para abajo, no logro encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar, he tenido contacto con varias personas, entre esos pretendientes, pero no me gusta la vida muy ligera, y los que encuentro solo sexo es lo que me ofrecen.
El tema es que todos los días estoy llorando, no aguanto saber que él está con la persona que ama y yo me encuentro sola, no acepto muchas veces que lo nuestro terminó. Ya me he humillado bastante y no tengo fuerzas para seguir.
Yo también desearía encontrar alguien que me haga olvidar todo este trago amargo, pero mi corazón no se abre a nadie porque está muy lastimado y con miedo. No quiero contar mi historia a mi familia ni amistades, porque nadie entendería. Me dirían que lo deje, pero no puedo.
A él lo veo radiante, feliz, cantando y silbando todo el tiempo, yo sin embargo cada día más la estoy pasando pésimo. Me aferro mucho a él, no acepto la idea de perderlo, ¿sería amor?, a veces quisiera tener una relación solo por olvidarlo
Gracias por tomarte el tiempo de leer mis mensajes.
LA RESPUESTA: LA FELICIDAD NO SE NEGOCIA
Cerrar heridas para poder redescubrirte
Creo que sufres mucho con todo y demasiado. Sería bueno que hagas un proceso, acercarte a hacer terapia psicológica, a veces necesitamos más que consejos, trabajar por nuestro bienestar personal.
Te agradezco mucho por compartir tu historia, es el caso de muchos matrimonios que viven de apariencias, pero hay renunciamientos que no son negociables como la felicidad o el bienestar propio. Si bien están separados, vos seguís pendiente de él y capaz quieras conservar la relación, solo que eso se trabaja en pareja, ambos tienen que querer intentarlo.
Necesitas acercarte personalmente a consulta psicológica donde te quede mejor, terapia decimos a un proceso para conocer nuestras fortalezas y debilidades, cerrar heridas para poder redescubrirte como persona.
Hay muchas cosas en esta vida que te esperan, tenés que vivir más, sos una persona joven que merece sonreír y recuperar esas ganas de luchar por tus hijos, y por vos misma.