“Puse a prueba a mi novio y pillé que me fue infiel” Hace como un mes que terminé una relación de 3 años, pensando que era el amor de mi vida.

Al comienzo todo fue color de rosa, todo lindo hasta que por una inocentada se acabó todo, prácticamente por una curiosidad pasó, quería saber qué tan fiel era y con ayuda de una amiga le puse a prueba a mi novio.

Le pedí que le envíe mensajes, que trate de levantarlo, que intente un encuentro con él, como para una aventura. Sinceramente yo pensaba que él era bueno y que me amaba y al final cayó como todo un imbécil, ante la primera oportunidad que se le presentó.

Mi amiga le escribió y fijaron un encuentro en una plaza, pero ella nunca se presentó, él sí porque le mensajeó a mi amiga preguntándole por qué lo dejó plantado.

Mi amiga no le respondió y yo tampoco le conté nada, pero sí desde ese momento toda mi relación empezó a cambiar, una tremenda desconfianza se apoderó de mí.

Yo vivía preocupada por saber lo que hacía o con quién estaba, siempre peleábamos por su culpa, porque me mentía mucho. Me fijaba más en lo que hacía con el celular, lo controlaba de sol a sol. Empecé a darme cuenta que él mensajeaba con muchas chicas.

Pero pensé bien y un día decidí terminar por completo con él. Me di cuenta que no lo amo, que solo estoy con él por costumbre, porque antes yo no tenía ojos para nadie más que él.

Lo que nunca entendí fue por qué nunca me hizo sentir suficiente para él porque yo daba todo de mí, era fiel. Soy una chica hermosa, tengo buen cuerpo, buena, cariñosa con él, pensé que eso bastaba, pero me pregunto por qué juega así conmigo, por qué no me valora.

JAZMÍN, 25 AÑOS,

M. R. ALONSO

LA RESPUESTA: EL AMOR EN TERAPIA INTENSIVA

Estrategias de cambio para sanar heridas

Por ahora es mejor esperar a que el tiempo cure las heridas, pero si es interesante plantearse la posibilidad de pasar por un proceso de psicoterapia, por decirlo de otra manera de sanar las heridas. Un espacio donde se puedan plantear estrategias de cambio para que la relación que uno elija sea más saludable y constructiva. Si ahora estás pasando por un golpe emocional date un tiempo para organizar tu vida, tus ideas, fijarte metas en lo personal. Cuando la relación en vez de ser constructiva se vuelve una verdadera batalla, donde cada uno cree tener la razón, se va tornando demasiado conflictiva, con altos y bajos muy drásticos es como que el amor entra en “terapia intensiva”, y si no se encuentra la cura, se apaga.

Hay que tener en cuenta que para cuidar una relación es fundamental la comunicación, contribuye a que la confianza sea plena y el respeto mutuo, no desear cambiar al otro, aceptar la forma de ser de nuestra pareja es importante. Si hoy no estás encontrando el amor de tu vida, no te desanimes, el amor a vos misma es el que tenés que trabajar primero.