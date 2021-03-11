“Me dice que quiere dejarme porque no tiene qué ofrecerme”

Hace ocho meses que tengo un chuli. Al principio yo me hacía de la ñembo hepy, pero después de un tiempo me di cuenta que me enamoré. Él logró lo que quería, tenerme comiendo de su mano, y es él quien se muestra distante y frío. Todo el tiempo le tengo que pedir para vernos, quiero estar con él, pero siempre tiene una excusa. Me dice que no tiene plata para llevarme a un motel lindo.

Dice que me ama, que me quiere, pero prefiere dejarme porque no tiene qué ofrecerme. Yo no le pido nada, solo su compañía y amor. Le ayudo en lo que puedo porque también estudia. Cuando puedo le paso para que pague su luz, para su pasaje, le compro para su ropa. Aunque no quiera le dejo plata bajo la tele, él sabe.

Una vez lo echaron del alquiler porque no pagó más, se atrasó, yo pagué tres meses por adelantado, a él no le alcanza lo que gana, pero es muy orgulloso, no quiere que lo ayude, dice que no necesita, pero yo sé que pasa necesidades.

Lo amo y no quiero que pase mal sabiendo que puedo ayudarlo. Gracias a Dios trabajo bien, pero tuve que pasar por necesidades también y sé que es horrible. Ya le pregunté qué le pasa, por qué ha cambiado mucho conmigo, le dije que sea sincero...

Me rompí la cabeza pensando en lo que puede estar pasando, será tan inmaduro o tal vez conoció a otra persona, son las preguntas que me matan por dentro. Siento que a veces exagero, reconozco que soy celosa y posesiva, pero es que lo amo tanto.

LA RESPUESTA: HABLAR CLARO CON TU AMOR

Que el dinero no sea razón para dejarse

El dinero no tiene que ser un motivo para la separación, pero hay hombres que son muy orgullosos y no aceptan aquello de la liberación femenina, ellos quieren sentirse autosuficientes. Nunca conocemos del todo a las personas, tal vez sea una parte de su personalidad creer que solo puede con todo, hacele entender a tu novio que cuando uno está mal siempre es bueno apoyarse en algo o alguien, mejor si es tu pareja. Todos pasamos por momentos de inestabilidad, más si es tan joven, hasta vos sos muy joven, que nada nuble tu esperanza de ser feliz.

Si es una cuestión de desconfianza y celos, tenés que analizar las razones, puede que tu inseguridad te esté jugando una mala pasada o en realidad tu duda tiene una razón fundamentada. Si hay otra persona, solo él te puede confirmar o desmentir las cosas. De igual modo, juntos deben definir el rumbo de la relación. Tal vez necesite tiempo, cada uno va pasando etapas y elige su destino, pero recuerda que hablando se entiende la gente y todo tiene solución, al menos el dinero no debe ser impedimento para que un amor verdadero florezca.