Lo que me doy cuenta es que con otras personas ella es muy alegre y de buena conversación y hay veces que le pregunto dónde se fue o qué hizo o qué comió y sale diciéndome de muy mala forma que no tiene el porqué de responderme esa pregunta.

Sin embargo, cuando ella me pregunta lo mismo le contesto todas sus dudas, con mucha tranquilidad y mucho amor, para que no tenga ninguna duda de mí. Suelo leer Crónica casi todas las veces las consultas que te hacen y me gustaría saber si me pueden dar algún consejo.

No sabría decirte si ella está enojada, pero me gustaría que vuelva a ser lo que fue antes, porque yo le tengo mucha paciencia. No le falta nada, no duerme bien, porque yo le pregunto siempre si está cómoda o qué le falta para dormir, si tiene o no frío o calor y solo ese cambio noté en ella hasta ahora.

DANIEL, DE ASUNCIÓN,

30 AÑOS

RESPUESTA:

Esforzarse y recuperar la magia perdida

Con la pandemia hay muchos trastornos que vienen robando el sueño como la ansiedad, el estrés, la depresión, a veces se puede combatir cambiando algunos hábitos, haciendo ejercicios físicos, de respiración, relajándose más, pero otras veces falta una mirada interdisciplinaria para devolver la tranquilidad y paz mental.

Si hay problemas, lo mejor es hablarlo, si una de las partes se cierra, será más difícil pero no imposible. Si hay algo que perdonar o cambiar en la relación ambos tienen que estar dispuestos y abiertos a mejorar la vida juntos.

Siempre hay matices que tendrán que sortear, con paciencia, respeto y tolerancia. Por más que cada uno tenga su espacio, tienen que buscar intereses comunes. Puede ser algo que se le ocurra o algo ya emprendido como cambiar, redecorar o mover muebles de un lugar a otro para que la casa se vea más linda. La convivencia es distinta al noviazgo, muchas veces se pierde esa “magia” que los tuvo tan pendientes, pero debes tener en cuenta que ninguna relación es todo color rosa.