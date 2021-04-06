“Por mentiroso le reventé el celular a mi enamorado” Siento mucha tristeza de mi situación, por ser falso, hipócrita, y cínico, pero aguantaba todo, siempre creí que podía cambiarlo con mi amor y me equivoqué.

Nunca confié ni en mi propia sombra, pero esto que sucedió ya sobrepasó mis límites de tolerancia, por eso le reventé el celular, por mentiroso.

Hace tiempo le descubrí hablando por teléfono con una mujer, a pesar de que negó a muerte le hice un escándalo, pero los hombres siempre te niegan todo. Le di una segunda oportunidad, pero después de 4 meses volví a pescarlo y encontré un mensaje de una mujer. Empecé a llamar al número hasta que me atendió y me animé a preguntarle desde cuándo se conocen con mi pareja y me dijo que desde hace 8 meses, que se conocieron en un viaje.

La mujer es de Ciudad del Este, ella me contó que siempre mi marido le llama desde su celular, y que cuando lo rompí empezó a llamarla por una línea baja...

Yo le encaré, pero él me niega todo, ya le dije de todo y de todas formas y sigue negando. Lo que mi enamorado dice es que la tipa le pidió su teléfono y que ese fue su único error, dice que la señora le contó que su esposo ya no andaba más y quería tener relaciones con él e incluso quería que se vaya a vivir con ella. La tipa gua’u lo que le buscaba a él, pero eso nunca se lo creí.

Es muy grande la tristeza de amar a un ser falso, hipócrita y cínico, pero me aguanto, yo pensaba tener una familia con él.

Mis amigos ya sabían que andaba mensajeando, pero él negaba todo, es muy fingido y falso, hasta le hice cambiar de número, pero ni aún así estoy tranquila, tengo la sensación de que siempre me está mintiendo.

Lo peor de esta situación es que yo todavía no puedo olvidar porque creo que teníamos una relación sincera, nuestra vida amorosa creí que era normal y suficiente, pero al descubrir que mi novio tenía otras relaciones me sentí terriblemente decepcionada y perdí la confianza.

Seguimos juntos, pero ya no es lo mismo, de un manotazo destruyó el amor que sentía por él, ahora estoy a su lado, pero siento mucho odio, desconfianza, ganas de vengarme.

NAZARENA,

50 AÑOS, DE CAAGUAZÚ

LA RESPUESTA: EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES

Unos terminan, otros se dan una chance para que el amor viva

Las personas que descubren una infidelidad por lo general sienten una explosión de sentimientos en el corazón. Muchas veces se ven desanimadas, desvaloradas y necesitan apoyo psicológico para enfrentar lo que jamás imaginaron pasar.

Algunas parejas se deshacen, otras ven una oportunidad para salvar la relación. Sea cual sea la decisión que marque tu historia personal, tenés que hacer el esfuerzo de levantarte querida amiga y despedirte del papel de víctima que te encierra en la amargura. Llorar hace bien, pero todo tiene un límite y a pesar del dolor o el desencanto necesitas manejar las emociones y enfrentar adecuadamente la crisis. Tal vez muchos te critiquen, sobre todo a los que les encanta chusmear sobre la vida ajena, pero nadie puede resolver el problema más que vos.

Evitá buscar “culpables”, más bien serenate, sincerate y trabajá en sanar la herida. No se trata de olvidar sino de aceptar la situación con madurez y sentarte a conversar con tu pareja, es tiempo de replantearse el “contrato” amoroso después de un tiempo, hay reglas que pueden haber cambiado.