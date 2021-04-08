“No tenía tiempo para mí, él priorizaba a sus amigos”- Al principio todo era color de rosa, pero después él fue perdiendo las atenciones y los detalles especiales que tienen los novios. A mí me molestó eso, así que le pedí que se tome un tiempo para pensar sobre la relación y después de eso él me envió un mensaje dando corte definitivo al amor.

Anduve con un chico por casi 2 años y medio y, no sé, para mí que todo marchaba bien, llegaba por mí, pero nunca formalizamos con mis padres, aunque sabían que era mi novio, en fin.

Desde el principio yo le dejé en claro que sexo conmigo no iba a tener y él aceptó eso, también me dio a entender que nunca estuvo con alguien.

Llegó un tiempo en que nos peleábamos mucho. Yo sentía que él no me prestaba la atención suficiente y parecía que le molestaba que le diga eso. Antes era más detallista conmigo, me regalaba tarjetas, bombones, me escribía cartas, era superromántico y yo también era así con él, pero después comenzó a trabajar y cambió. Ya no tenía tiempo para mí, en cambio nunca se negaba a sus amigos, aunque tampoco le negué estar con ellos. Lo que sí, él estaba actuando de forma diferente, ya era distraído conmigo, no me hacía caso, ya no era cariñoso y comencé a dudar de él y fue que se me ocurrió hablarle de lo nuestro.

Entonces le dije “te doy un tiempo para que pienses en nosotros” y así fue, hasta que un día, el mes pasado, me mensajea y me dice cosas horribles. Me escribió cosas como: no quiero estar más contigo, ya tengo novia y palabras que me dolieron en el alma.

Estoy en depresión, yo jamás le fallé, siempre lo respeté, no sé si era verdad todo lo que me dijo, pero lloré mucho. Hasta ahora me duele porque habíamos hecho tantos planes para el futuro, me enamoré de él y me hizo daño, yo lo sigo amando, pero él ya está con otra.

No me entra en la cabeza cómo me pudo olvidar tan rápido y eso es lo que más me duele, desde ya me digo algo: nunca más volveré a enamorarme, porque soy una chica correcta, no soy bandida -como se dice- me dedico a mis estudios, soy buena hija y no sé cómo no me valoró. A veces pienso que no sirve de nada ser así.

Duele porque fue la primera relación seria que tuve y me quedé tan decepcionada porque no terminamos bien, nuestra relación, mi linda historia de amor se terminó por mensaje de texto.

Creo que eso está mal, pienso que yo iba a estar mejor si me lo decía de frente, así todo bien, pero en la forma en que se acabó no es digno de “personas maduras”.

Creo que de a poco lo voy a ir superando, aunque cada noche me pongo a llorar, a escondidas, porque no quiero que mis padres se den cuenta o me vean llorando una vez más, ya bastante me desahogué con ellos. A mí me gustaría que me des un consejo, algo para poder olvidarlo completamente.

BELA, DE LAMBARÉ,

20 AÑOS.

LA RESPUESTA: RECUPERANDO LA SONRISA

Es mejor dejar atrás el dolor y mirar adelante

Hasta las mejores historias de amor a veces terminan sin razón aparente. Tendrías que darte un tiempo para procesar el duelo, hablar con una persona de tu confianza, ya sea amiga, familiar o empezar un proceso terapéutico que te ayude a superar ese bajón que tienes. Ya no te lastimes pensando que no fue suficientemente maduro para decirlo de frente, es mejor dejar pasar el dolor y trabajar por tu recuperación emocional. Cuando termina una relación hay cinco etapas que se deben superar: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Cuando uno deposita tantas ilusiones en una relación que finalmente termina de una manera inesperadamente por una de las partes, siempre quedan secuelas. Te toca sanar las heridas del corazón, aunque no recuperes el tiempo ni al amor que se fue, siempre hay esperanza de abrir las puertas a una nueva ilusión, dejando pasar el dolor y mirando para adelante siempre. En este tiempo de incertidumbre trata en encontrar razones para sonreír, procura amarte, quererte, mimarte más. No busques culpables ni te resistas al dolor, invierte esa energía en cosas positivas para tu vida. Cambia tus pensamientos enfocándote en el presente y futuro, el pasado ya fue.