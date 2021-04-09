“Mi ex quiere volver y no sé si perdonarlo”- Soy una mujer que no puede quedarse sola, que necesita un hombre a su lado. Muchas veces se fue de la casa, pero siempre volvíamos a estar juntos. Pasaron rápido los 6 años juntos pero nuestras peleas no, nuestra última discusión fue hace un mes, tuvimos un encontronazo muy fuerte.

Mi ex es más joven que yo, él tenía 22 años y yo 33 años cuando empezó nuestra relación. Me gustó que era muy trabajador, vivíamos felices los primeros meses, después ya vinieron los problemas por infidelidad de parte de él, yo descubría siempre todas sus macanadas.

Una vez llegó con marcas de mordidas en su cuello, otra vez encontré mensajes de amor de otra mujer y empezó el infierno hasta llegamos a pegarnos muy mal y me dejó.

Se fue, alquiló una pieza y llevó todas sus cosas y me dijo que yo no lo valoro, que se cansó de mí. Bueno... le dije, pero después un día volvió y le revisé su celular, tenía mensajes de mujeres, ahí llamé para saber quién era y me cortaron. Ya no pienso perdonarlo, quiero conocer a otro amor, para olvidarlo para siempre, soy una mujer muy trabajadora, tengo 39 años.Estoy confundida porque el domingo salí con un muchacho de 27 años, buena gente, trabajador y tiene una hija. Hablamos y enseguida congeniamos, me dijo que me quiere para su señora, que me va a respetar. Siempre me mandaba saludos, pero yo nunca lo tuve en cuenta sino hasta ahora que hablamos bien. Me vio triste por como me trata mi ex, él fue a buscarme en casa pero me humilló, se hizo del celoso gua’u y me sentí mal.

Este muchacho me consoló, se interesó en mi problema, que ya vive aparte pero siempre viene, no me deja en paz. Me amenaza de que si tengo otro, él no va a permitir, me va hacer la vida imposible, dice que sigo estando en su corazón.

LORENA,

DE ESTANZUELA, 39 AÑOS.

LA RESPUESTA: NO CAER EN MÁS DE LO MISMO

Ponele un punto final a todo ese dolor emocional

Es normal que el ex quiera volver, pero cómo dar una segunda, tercera, cuarta oportunidad si ¿siempre se vuelve a lo mismo? Tu primer intento debe apuntar a resolver la crisis, pero si ambos ya acordaron separarse no hay razón para que siga atormentándote, ponele límites a tu ex y tampoco le busques la quinta pata al gato si ya se acabó la relación. Lo segundo es tener bien clara la película antes de enredarte en nuevos episodios sin final. Si estás segura de que las cosas ya no tienen marcha atrás y realmente querés olvidarlo tenés que empezar por sanar tus heridas y prepararte para el amor verdadero.

A veces es necesario esperar un tiempo, disfrutar de la soledad antes de empezar con una nueva historia de amor. Mientras esperas el amor verdadero procurá fortalecer tu personalidad, valorar tus logros, saborear tus triunfos sin necesidad de utilizar bastones emocionales.