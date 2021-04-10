“Mi problema es que no encuentro para mi novio”

Mi caso es que ando con dos chicos que tienen novia y a los dos solo les gusta tener sexo conmigo... Los dos son muy buenos, pero sinceramente ya me estoy cansando de ser la segunda en la vida de un hombre o la que les quita la calentura, pero tampoco quiero dejarlos sin encontrar un novio. Y ese es el problema, ¡no encuentro novio!, alguien que quiera tener algo más serio y formal. Tipos no me faltan, pero siempre pillo que tienen sus novias.
Con el primero, este es un militar y siempre me gustó andar con él, fue un flechazo a primera vista, cuando él empezó a coquetearme y yo le correspondí, pero poco después de que ya me puse de novia con él me enteré que tenía otra y se le reclamé y él me dijo para estar con él sin importar la otra y yo acepté pensando que la dejaría por mí y la verdad se dejó de esa, pero no fue por mí y al estar él soltero jamás me propuso para ser su novia oficial.
Y así estuve con él varios meses esperando a que me pida eso, y jamás lo hizo y yo me empecé a cansar de esa situación. Lo sé, soy una tonta, ya después me di cuenta si teniéndole a otra le puso los cuernos conmigo, lo mismo haría al ser su novia. Así que conocí a un compañero de Facultad, yo estudio enfermería y todo parecía ir bien con este, pero después me confesó también que tenía novia, pero que yo le encendía demasiado. Y yo jamás dejé de andar con el otro cuando conocí a mi compa de Facultad, pero con ese todavía no tuve relaciones en ese entonces.
GLADYS, 22 AÑOS
DE CORONEL OVIEDO
LA RESPUESTA: PERDER EL MIEDO
Conocer un amor que encaje en tu vida no es simple
Hay que ser optimista para tener buena suerte en el amor. Empezá reafirmando tu personalidad, armar lazos de seguridad a tu alrededor y enfocate un objetivo, algo que te haga sentir bien. El miedo y la ansiedad forman parte de la vida, pero hay que vencer el miedo al fracaso, temor a caminar y tomar decisiones.
Conocer a una persona que encaje en las expectativas que tenemos no es tarea fácil, hay algunas creencias que tendrás que ir cambiando en el camino, si piensas que todo debe ser “perfecto”, estarás rechazando muchas oportunidades.