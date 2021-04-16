“No cree que el hijo que espero es suyo”

Por culpa de chismes nosotros terminamos, estoy embarazada de 8 meses y nos separamos por culpa de su familia. La mentira que le contaron a mi ex es que yo le engañé con su amigo, pero eso no es verdad, yo ni podía salir de su casa porque no le conocía a nadie por ahí. Estuvimos viviendo juntos por dos años y medio, pero cuando peleamos por cuestión de celos él me echó. Ahora vivo con mis padres a pesar de que me dijeron bien que esto me iba a pasar cuando decidí salir de mi casa para irme con él. Se enojaron, pero nadie me pudo atajar cuando me decidí, andábamos bien hasta que la mamá metió su cuchara, nunca luego me quiso.

Hasta llegó al colmo de inventarme un romance con un amigo y él se lo creyó y me chutó. Es mentira porque yo ni le conozco a los amigos de mi ex, nunca me los presentaba. Le creyó a su mamá, por más que siempre me decía que confiaba en mí, llorando me dijo que cómo le pude hacer eso, pero la verdad que yo no hice nada. Pero no me creyó y me corrió, ahora estoy sola y con una panza de aquellas. Ella nunca luego me quiso, todo el tiempo peleábamos, yo aceptaba todo porque él fue mi primer amor. Ya no como ni duermo más, todas las noches me paso pensando en él, en cómo desquitarme con la vida. ¿Qué debo hacer?

MAGDALENA, 20 AÑOS,

DE CAAGUAZÚ.

LA RESPUESTA: TRABAJAR POR TU PRESENTE

Construir lazos de amor en vez de odio y rencor

Comprendo tu dolor, respirá profundo y procurá alivianar la carga, dejá de lado el dolor, la rabia y empezá a buscar tu bienestar físico y espiritual, acordate que una pequeña criatura depende de vos ahora.

Si tu relación de pareja no funcionó no vale la pena seguir sufriendo, tenés que mirar para adelante y tal vez en algún momento tendrán la oportunidad de verse de nuevo para hablar. Si la suegra influyó o no ya es cosa del pasado, vos concentrate en tu presente, ocupate de vos. De todas maneras cuando nazca tu hijo tiene derecho a saber quién es su papá y que asuman las responsabilidades con él. No dudes en recurrir a la Justicia por defender los derechos del niño. Por ahora descansá, si tus padres te apoyan no debe importarte lo que digan o dejen de decir los demás si no es algo constructivo que te ayude a salir de la tristeza que te está afectando el corazón.

Es bueno hablar de tus problemas con algún familiar cercano o una amiga de confianza que te pueda levantar ese ánimo. Los problemas tienen solución y la vida es preciosa para vivirla con amor, sin rencores.