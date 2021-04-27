“Por una foto que subió me enteré que tenía otra”

Decidí salir con él, la primera vez fuimos a un restaurante a cenar después terminamos viendo una película en su casa y me besó.

La segunda vez se pasó trayéndome donde estudiaba inglés, me había comprado comida, era muy atento, amable, empecé a enamorarme de él.

Luego de intentar varias veces, por fin pudimos tener algo y fue muy hermoso, pero no quiso dormir conmigo ni se despidió, me quedé en su departamento y encontré otro celular, ahí empecé a averiguar qué pasaba.

Volví a salir con él, llegué a su casa, estaba toda su familia, el siguiente fin de semana se casaba su hermana, no me invitó a la fiesta.

Por una foto que subió un primo suyo me enteré que su acompañante era su ex, se me partió el corazón. Teníamos más de un año de salir.

Quería sacar lo que sentía, hasta que su ex publicó una foto viendo el atardecer junto a él, la estaba abrazando y besando. Pasaron unos días y publiqué en Instagram lo siguiente: ¿Qué harían si salen con alguien y se enteran que tiene novia? Pd. Me acabo de enterar que con la persona que salgo desde 12/10/19 tiene novia. Y tengo agregado a la chica en las redes sociales, se lo quiero decir pero no sé cómo. “El amor es más que un sentimiento es un compromiso”. Lealtad, respeto y amor. La siguiente story es para la chica: Una imagen que decía lo siguiente: valórate como te lo mereces, pues eres lo más importante de tu vida.

Él me escribió a la media hora que si estaba satisfecha con lo que había hecho y me bloqueó del WhatsApp y Facebook. La chica terminó con él, me duele haber hecho eso, pero necesitaba alejarlo de mi vida, mi intención nunca fue que terminaran.

Nunca fue claro en decirme que tenía novia y no quería una relación, me duele saber lo que hizo.

BETTY, DE CAPITÁN MIRANDA,

19 AÑOS

LA RESPUESTA: MIRAR LA VIDA PARA ADELANTE

Antes que buscar culpables es mejor trabajar tu emoción

Cada persona tiene una reacción diferente ante una situación inesperada, una crisis de pareja, una decepción en las cosas del corazón. Algunos afrontan de manera inteligente la tormenta de emociones y otros se dejan llevar por ellas.

Todo depende de lo que quisiste lograr, hoy día está muy de moda descargar la rabia, enojo, frustración en redes sociales, sin pensar en las consecuencias o que la exposición puede llegar a ser un arma de doble filo. Así también el amor, logros y aspiraciones, con la hiper conectividad todo se expone como en una vidriera, que no está bien ni mal, es una decisión personal. Pero antes que buscar culpables, lo ideal es conversar con la persona con la que vos tenías la relación y hacerle ver que se equivocó, darle una lección donde pueda aprender a respetar el sentimiento ajeno o comprender que jugar a dos puntas puede ser peligroso.

Ahora ya no llores por la leche derramada, lo hecho, hecho está, es tiempo de cerrar ese capítulo de la mejor manera posible y que esa persona se vea con su conciencia, buscar algo más reflexivo, más productivo que la venganza.

Ya no te tortures por lo que pasó, es mejor trabajar con tus propias emociones, mirar la vida para adelante y confiar que tu próxima relación será mucho mejor.