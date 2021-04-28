“Tengo miedo de que lo nuestro no funcione”

Ahora estoy saliendo con un muchacho de mi misma edad, hace mucho que me anda hinchando y justo un mes después de mi separación le volví a dar una chance al amor, nos hicimos novios. Me contó que tiene 2 hijos ya de dos mujeres diferentes, pero que no anda más con las mamás, no se si qué va a pasar, si tiene futuro o no la relación.
Creo que la inteligencia para no entregar mi corazón tan pronto, me falta, porque me gusta demasiado, pero sexo no tenemos todavía. No sé, todo es muy confuso para mí, porque hace un mes perdí a la persona que quiero y ahora con mi nuevo novio nos peleamos por algo, aunque ya me disculpé, hizo que cambie, no sé, de verdad; mejor lo dejo ¿verdad?
Soy muy fría, no sé, es mi estilo, soy digamos muy cerrada, medianamente demuestro mis sentimientos, es decir me cuesta demostrar lo que siento por ejemplo, este amigo fue muy paciente, o sea siempre me mensajeaba primero y yo nunca lo hice. Ahora parece que me quiere hacer lo mismo, tal vez se cansó o algo. Bueno, ojalá siempre estemos en contacto porque personas como yo sufrimos, pero porque no tenemos con quién hablar, gracias.
LA RESPUESTA: SÉ SINCERA CONTIGO SIEMPRE
Cerrar las heridas requiere un tiempo
Es natural sentir miedo cuando el amor llama a la puerta de nuevo, después de que nos hicieron tanto daño, pero recuerda que un mes es pronto para decir si va funcionar o no. Disfruta del proceso, primero viene la conquista, romance, y todos los condimentos de una nueva relación.
Anda despacio para formalizar si recién cortaste con otro, requiere un tiempo olvidar o sanar las heridas. Date un tiempo para llorar, pero disfruta la vida, y los amigos, date un tiempo para recuperar las ganas de amar. Tenés que aceptarte y quererte como sos, no se habla de paciencia sino de química para que dos personas sean pareja.
Hay gente que hace todo para la conquista, pero al final sienten que faltó más. Tratá de no sentir que “debes” algo por la paciencia, eso se da desinteresadamente. Sé sincera siempre con tus sentimientos y con esta persona que se te acercó y al parecer te gusta, tenés que conocerle bien antes de sacar tus conclusiones. Despegate del miedo y hacé lugar para el amor. Gracias por escribir a este espacio “Cosas del Corazón” del diario Crónica, podés enviar tu historia a rocio.paredes@gruponacion.com.py.