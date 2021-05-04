“Apareció otra mujer, ella vino a mi casa a buscarlo”

Desde ahí empezaron los problemas, el trato cambió, no vivimos juntos, pero seguimos siendo pareja hasta ahora, nuestro hijo ya tiene 3 años. Me enteré que su mamá le hace la liga con otra mujer, que además tiene otro hijo suyo.

A mí me parecía ya extraño que demasiado se hallaba con su mamá, había sido se iba para encontrarse con la otra mujer.

Le dejé, pero volvió a buscarme para jurarme que iba a cambiar. Así fue que volvimos, siempre venía cuando quería hasta que apareció la otra mujer que vino llegando un día hasta mi casa a buscarlo. Estando yo con él, la chica le llamaba insistentemente al celular y le dijo que estaba embarazada, él me decía que era mentira, que él se cuidaba.

Me reconoció que tuvo algo con la chica, la conoció en la tienda donde trabaja. Así que, yo empecé a mensajear con otro para vengarme, pero todo el mundo se enteró y ahora hablan mal de mí, inventan cosas. Ahora él me pidió tiempo, dice estar muy dolido por lo que le hice y todo lo que él me hizo a mí? Ya tiene 24 años, tendría que saber lo que quiere. Yo en cambio estoy muy arrepentida. No quiero que mi hijo le diga a otro hombre papá, qué puedo hacer?

NELLY, DE ASUNCIÓN,

21 AÑOS

LA RESPUESTA: MUJERES QUE AMAN DEMASIADO

Ambos deben tener en claro la hoja de ruta

Muchos confunden el amor con el placer, por una cuestión cultural algunos hombres no saben asumir riesgos, compromisos y el afecto es compromiso, así que les resulta más fácil tener varios amores, para no comprometerse. Pero cuando aparece un hijo, se les descompagina todo el libreto, es una de las teorías que busca explicar la conducta de los mujeriegos.

Por otro lado, es una realidad que existen mujeres que aman demasiado, tanto que muchas veces se olvidan de sí mismas y pierden la visión de las cosas. Te falta tener claro lo que quieres y aceptar que las personas no cambian de la noche a la mañana si no están convencidas de que es absolutamente necesario.

Está en tus manos decidir luchar por su amor o no y cualquiera de los dos caminos requiere renunciamiento y límites.

Es cuestión de que lleguen a un acuerdo, de cuál es la ruta de vida que quieren seguir.