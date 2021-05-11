Yo me enamoré de un amigo, teníamos algo, nada serio porque yo estaba comprometida, así que terminé mi relación para tener la libertad de estar con él y en vez de acercarse a mí, se distanció.

Creo que tiene miedo, piensa que yo busco compromiso y me dice que él no está preparado para asumir nada, me pidió por mensajes que sigamos siendo solo amigos.

Me siento bajoneada porque estoy enamorada de una persona que desde que me separé corre de mí. En esta página de “Cosas del Corazón” del diario Crónica busco un poco de alivio para mi angustia.

Mi tormento diario es cómo luchar contra un sentimiento que me está ahogando y me critico que no aprendo en esto del amor, porque lo que yo pensé iba ser mi remedio, resultó igual o peor que la enfermedad.

Reconozco que soy un tanto argel, apresurada, pero es mi forma de ser, cuando quiero las cosas, quiero, pero él me dice que no está preparado, que salió también de una relación conflictiva que le costó superar.

Pero me cuesta mucho, no puedo estar sin saber qué hace, de llamarle o mensajearle; sin embargo, si yo no le escribo, él tampoco lo hace. Muero por estar con él, pero sencillamente me ignora, me deja en visto y cosas así.

Le pedí que nos veamos y que me diga en la cara lo que siente, si no me quiere más, pero yo estoy segura que no se anima porque en el fondo sé que me ama, pero no quiere aceptarlo por orgulloso.

Me dijo una amiga, olvidale, no le hagas caso, tomate unas frías y dejá que el tiempo diga, pero es algo más fuerte, no sé cómo explicar. Ahora estoy que no me aguanto las ganas de escribirle, pero me atajo porque tengo también mi dignidad, pienso será que ¿debo perseverar en esta relación o realmente mi destino es alejarme de él?

ESMERALDA, DE GUARAMBARÉ,

30 AÑOS

LA RESPUESTA: CUIDADO, PUEDE DARSE VUELTA LA TORTILLA

Hay quien corre ante la presencia de un gran amor

Cuanto más quieras avanzar, más va a querer correr, es como el juego del “gato y el ratón”, demostrale fortaleza y esperá que él te escriba, no mires sus estados, tampoco lo bloquees, ocupa tu mente en otras cosas por el momento. Tenés que medir cuándo es bueno tomar la iniciativa y cuándo esperar.

Persevera un poco en seguir lo que te dicta el corazón, sin apresurarte en los resultados, por ahora tu norte debe ser trabajar tu desarrollo personal. Es normal sentir miedo, hay muchos prejuicios que deberán sobrellevar antes de concretar una relación de pareja estable, si es lo que estás buscando. Ambos tienen que estar de acuerdo y coincidir en ese mismo proyecto.

Es mejor no apurar las cosas, porque dependiendo de la personalidad de cada uno, hay quienes corren ante la presencia de un gran amor y otros que se desbordan en pasión. Todo en la vida debe tener su justo equilibrio, así que relajate, tratá de dejar un rato tu celular, porque ese apego, esa ansiedad es la que te juegan en contra.

Después vos misma te darás cuenta cómo se da “vuelta la tortilla” como se dice. Gracias por compartir tu historia en este consultorio sentimental virtual, se publica respetando el anonimato al WhatsApp 0983-910842 o correo aliviocorazon@gmail.como.