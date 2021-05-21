“La chica que me gusta no quiere que hable con mi ex”

Ambos decidimos tomar las cosas con calma, pero en el trabajo yo conocí a una chica la cual es bastante tímida y asegura ella que jamás ha tenido una relación ni nada, cosa que a su edad me parece bastante extraño, tiene 29 años.

Y bueno, empecé a conversar con ella, viendo que es una chica muy interesante y pues ella juró que conmigo no pasaría nada puesto que solo tengo 24 años y con el tiempo me di cuenta y lo hablamos, que ella empezó a sentir algo por mí. No dijo que sea amor, pero que estaba “acostumbrada” a mí, yo por ella siento una extraña atracción, aquí es donde viene mi punto: a ella no le gusta que me hable, mensajee ni nada con mi exnovia, quien no le hace nada realmente, no me está ni coqueteando.

A veces por complacer a una, la otra termina enojada, lo cual para mí resulta mucha carga emocional, puesto que no quiero herir a ninguna de ellas.

A las dos las quiero demasiado, quisiera pedir consejo, no sé qué debo hacer, muchas gracias.

ADRIÁN, DE ASUNCIÓN,

24 AÑOS

LA RESPUESTA: SER HONESTO CON LOS SENTIMIENTOS

Cualquier opción exige tener un renunciamiento

Creo que deberías poner en claro tus sentimientos primero para después marcar los límites y ver qué tipo de relación quieres. Al parecer existe un vínculo muy fuerte con tu pasado que te impide despegar en otro puerto.

Para no herir a nadie debes ser honesto con ambas así ninguna puede enojarse si se establecen las reglas de juego de antemano. Si lo que querés es elegir entre una y otra, tené presente que toda opción exige un renunciamiento. Cada quien tiene su prototipo, no existe una perfecta sino la que te hace sentir mejor.

Depende mucho de lo que vos esperás que sea esa persona, desde el aspecto físico hasta los detalles más precisos como personalidad, gustos, sentimientos y emociones. Algunos dicen que es mejor tener cosas en común, otros aseguran que los polos opuestos se atraen, pero encuentran la forma de complementarse.

Solo con el tiempo se puede saber si esa atracción hacia la otra persona aumenta o disminuye en la medida que descubrís sus defectos y virtudes.