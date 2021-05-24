“Mi amante me dice que quiere alejarse un tiempo”

Ayer me pidió tiempo, ella me ayuda ecónomicamente, me trajo alguito y empezamos a hablar, me dijo que quiere cambiar la vida que lleva, me quiere mucho, solo que no sabe qué hacer porque tiene también su familia y no la quiere perder. Yo también la quiero mucho, no me resigno a dejarla ir.

Cuando me dijo lo que piensa fue como si un rayo me partía el corazón, no sé qué hacer, necesito tenerla conmigo, no entiendo por qué quiere que se termine todo así nada más, pero me dijo que hay una esperanza de volver a estar juntos. En ese momento yo para no perderla tuve que mentirle, le dije que me iba a quitar la vida si me dejaba.

Ella se había ido a un grupo espiritual hace poco, de ahí viene queriendo cambiar de vida, o sea ya no quería hacerle daño a su familia. Así fue que me pidió que terminemos la relación que teníamos, pero me prometió que siempre va a estar pendiente de mí y que en realidad me ama. No quiero que me dejes -le dije- y me dijo que estaríamos viéndonos y me llamaría todo el tiempo. Yo no entiendo bien eso.

Estoy seguro que si dejamos de vernos un tiempo más le voy a extrañar. Me arrepiento mucho de las mentiras que le dije, pero yo quiero tenerla conmigo, con mi pareja ya no hay química. La busco mucho, la necesito más ahora, no sé qué me pasa, pero de lo que estoy seguro es que no aguantaré estar sin ella.

Por más que me aseguró que no me abandonará, que solo quiere alejarse de mí porque ya siente amor por mí y tiene mucho miedo a tomar una mala decisión... me duele.

Además estoy tan mal que hasta me dan ganas de salir corriendo a buscarla. Es un amor especial, en ella encontré tantas cosas que en nadie encontré. Le supliqué que no me deje y me dijo que no me abandona, que solo necesita llevar un camino distinto al que solíamos tener. Sabes qué le dije, que ni Dios podrá separarme de ella... trato de no pensar, pero me cuesta tanto olvidarla, es lo que siento a cada instante que pasa.

DELIO, DE ASUNCION,

36 AÑOS

LA RESPUESTA: RELACIÓN BASADA EN SECRETOS

Los finales no siempre son felices

Siempre hay excepciones, pero la mayoría de las relaciones clandestinas son pasajeras, es como un escape de ilusiones, sueños y fantasías, donde los sentimientos de culpa o la posibilidad de ser descubiertos hace que así como empezó la historia de la nada se termine.

Por lo general cuando pasa mucho tiempo (en tu caso 4 años) el sostener una doble vida resulta más difícil por más que existan sentimientos, ella no está dispuesta a asumir un compromiso a la vista de todos.

Puede que exista un miedo a dejar esa estabilidad que -buena o mala- tiene dentro de la casa, para lanzarse a una aventura con otra persona, menos si hay hijos de por medio.

Cuando se da este tipo de dualidades amorosas se corre el riesgo de sufrir decepciones, a perder el respeto por uno mismo y sobre todo la autoestima. Puede que realmente necesite un respiro para no caer en la obsesión de seguir alimentando una relación basada en secretos íntimos. Puede ser que esta persona sea para vos un bastón, te hiciste la idea de que te sostiene, pero la verdad es que sos una persona valiosa que sabrá salir adelante con o sin ella. Es mejor soltar cuando las cosas ya se vuelven tóxicas.