“Le pregunté en seco si tenía algo con mi novia”

Un día nos discutimos grande y salí para mi trabajo, horas más tarde regresé y entré a la casa por atrás, como no vi a nadie en la pieza y escuché que mi novia estaba en el baño, aproveché para revisar su teléfono, me dio mucha curiosidad. Ella no escuchó que llegué y leí los mensajes, más su listado de llamadas y encontré ese mismo número que yo había anotado una vez.

Constantemente el tipo le pedía para verse cerca de su casa, pero se notaba que ella no quería del todo verlo. Me animé a marcar el número.

Me atendió y se escuchaba una voz de persona grande ya, y me presenté como el novio y lo intimé a que me dijera la verdad. Le pregunté directamente si él tenía algo con ella, que de ser así yo me abriría para dejarle libre el camino.

Me respondió que no hay nada más entre ellos desde hace años y que solo por caballeroso le mensajeaba y preguntaba por ella.

En fin, le corté pero como me di cuenta de que siempre se mensajeaban, ya no me aguanté y le pregunté a mi novia de quién es este número? No me dijo nada, hasta de tanto que le insistí respondió que era de su ex. En ese momento exploté de rabia.

Hace 2 años que estamos juntos, pero dudo mucho ya de nuestra relación, ya no hay más confianza. Pienso en alejarme de ella y rehacer mi vida, pero en el fondo todavía es la dueña de todo mi amor. Lo que no quiero es sufrir más o que jueguen conmigo. Mi peor defecto es que soy muy bueno y que ahí la gente se aprovecha de mí.

No niego que soy celoso como todo hombre por su mujer, nada más que me duele esa parte de ella, porque siempre, siempre te van a negar la verdad.

NORMAN, DE VILLARRICA,

39 AÑOS.

LA RESPUESTA: LA CONFIANZA SE CONSTRUYE

No depende de las palabras, se requieren actos

La confianza es uno de los pilares más importantes en una relación, llevan a la satisfacción y seguridad, que no depende de las palabras, se requieren acciones. Comprendan que para restablecer la confianza en la pareja hacen falta solo dos cosas, estar dispuesto y hablar más de lo que se siente y se quiere, ser lo más transparente posible, por supuesto respetando los espacios de cada uno. Evitar tantos secretos pensando en un futuro, en vez de perder el tiempo en peleas, dejar de lamentarse. Siempre existirán miedos, pero si se aman al menos procuren mejorar lo que construyeron hasta el momento, haciendo el trabajo de “hormiga” por recuperar lo que se dispersó. Si no pueden trabajar esa confianza juntos, tal vez requieran acercarse a consultar y ver la posibilidad de hacer terapia de pareja.

Los celos son como las malezas que crecen en el jardín, si no los cortaás de raíz reaparecen y opacan toda la belleza de la relación. Si es una cuestión de confianza el problema, eso tiene solución, pero si se trata de buscar excusas para tapar heridas del pasado que no cicatrizan, tendrás que sincerarte contigo mismo. Creo que se te quedaron espinas que no dejan que florezca en tu corazón la esperanza de una relación sana y madura. Lo mejor es hablar con honestidad, aunque a tu pareja pueda gustarle o no, pero necesario hacerlo para reconstruir la relación.