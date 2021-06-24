“Todo comenzó con una selfi que alzó en el grupo”

Mi historia de amor con una mujer mayor que yo se inició de forma inesperada. Un fin de semana hubo un almuerzo entre colegas por fin de año, donde ella también estaba, había sido aquel día iba a iniciar una travesura de amor.

El lugar era una quinta hermosa con muchos árboles, piscina, quincho, etc. Como es costumbre hoy sacar selfi y alzar en el estado, yo estando en el aquel lugar con mi celular en mano visualicé sus fotos en el grupo de WhatsApp.

La miré y me quedé con la boca abierta, tenía una linda sonrisa, su mirada muy penetrante y cara angelical. Me imaginé como siempre, fue una idea loca en mi cabeza, que gua’u ella era mi señora y la beba que sostenía en su brazo, mi hija.

Yo estaba tomando mi rica y espumante cerveza, al costado del lugar. De repente sentí que alguien se aproximaba a un banco para sentarse y era la misma chica de la foto del grupo de WhatsApp.

Agarré mi Coleman y me aproximé a ella. Saludé a todas las presentes del lugar y empecé a intercambiar palabras. De repente le dirigí la palabra y ella a mí, ya que el lugar se prestaba para conversar, tomar, bailar, etc.

De repente me tocó un poco la oreja, la boca, me quedé helado, pero bueno tuve que seguir hablando y hablando, hasta que llegó la hora de bailar.

Mi rostro se quedó todo acalorado, como esa imagen de emoji de carita lleno de corazones esparcidos en todo lado.

Desde ese día seguimos juntos y somos muy ¡¡¡felices y enamorados!!!

Cuando hay amor, hay búsqueda y en esa búsqueda nos encontramos 3 días después, en una plaza parroquial en un lugar muy tranquilo.

Me miró, con una mirada penetrante y clavándonos la mirada uno al otro, frente a frente me dijo: “Quiero una exclusiva y si estás de acuerdo seremos novios” y ahí dije chan, en mi adentro, me está proponiendo algo muy serio, lo que justamente buscaba y quería con ella.

RAMÓN, DE ITÁ,

35 AÑOS

LA RESPUESTA: UN ATAJO PARA LLEGAR AL CORAZÓN DE UNA PERSONA

Confianza en uno mismo y dejar que la química fluya

Muchas gracias por compartir la hermosa historia, al parecer cupido dio en el blanco y las mariposas en el estómago te saltan por los poros. Se siente lindo cuando se es correspondido. No es fácil tener una conexión al toque con una persona como para arrancar una relación seria, depende mucho de la intimidad, pasión y compromiso a la que ambos estén dispuestos, en este caso se dieron todos esos condimentos a la primera.

Llegar al corazón de una mujer es complicado, porque cada una tiene una manera particular de dejarse conquistar o ahora se da más que “ella es la de la iniciativa”.

Hoy día están más empoderadas, algunas en proceso, pero en su mente son cada vez más libres, para muchas terminó la época en que se quedaban en la casa a llorar cuando eran abandonadas, hoy día ellas deciden quién entra y quién sale de su vida.

Hay muchas técnicas que se pueden usar como un atajo y llegar al corazón elegido, algunas puede que funcionen, otras no, pero el disfrute tiene que ser desde el mismo proceso antes que llegar al fin mismo.

Apelar a los sentidos, la atención, el contacto visual es muy importante, la forma de hablar y expresarnos desde un simple mensaje puede marcar la diferencia. Sobre todo dejar que la química fluya, contar las revoluciones por minuto que suelta el corazón y sintiendo confianza a pesar de los miedos.