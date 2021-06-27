“Si yo no controlo a mi pareja, él me va a fallar”

Tengo una relación hace dos años con un hombre que es dos años mayor que yo. Nos conocimos por redes sociales, al principio lo tomé como una joda, ya que estaba en un momento bastante difícil de mi vida, había terminado una relación en la que no me sentía satisfecha, me di cuenta también que no sentía nada.

Todo empezó bien, hace mucho, cuando él comenzó a escribirme, le respondía cuando yo quería, era joda, hasta que un día decidimos conocernos y pasó, me pareció lindo, pero no llenaba mis expectativas.

Lo quería solo para pasar el rato, salimos, conocí a su familia, él a la mía, siempre se portó como un caballero hasta ahora, pero desde el primer momento yo quise terminar con él porque me sentía insegura.

Recuerdo la primera vez que lo quise dejar, estaba en línea sin leer mi mensaje, luego me mostró que estaba leyendo algo. Desde el primer momento quise dominarlo, porque siempre fui una mujer posesiva, le prohibía todo, desde tener amigos, hacer cosas que le gusta, a veces eso me pone mal porque él se pone a llorar por prohibirle esas cosas, yo le digo a él que soy yo o esas cosas y me prefiere siempre a mí.

Le controlo absolutamente todo, desde su celular y su última conexión, no puede estar ni un minuto de más conectado, su última vez tiene que ser conmigo, le reviso todo, le pido que borre número de otras mujeres. Le pido dejar de seguir a ciertas personas y hablando específicamente de mujeres, hasta eliminó su cuenta de Facebook porque me molestaba verlo conectado, siento que en estos dos años se ganó un lugar importante, nos vemos todos los días más que antes, nuestras familias se conocen, pero simplemente no puedo dejar de ser como soy.

Tengo miedo de cambiar, porque si cambio me harán daño. Porque si controlo a mi pareja sabré que no está siendo infiel; en cambio, si lo dejo hacer lo que quiere, me va a fallar. Siempre me pasó así con otras relaciones. Al principio no lo amaba, lo fui queriendo de a poco, pero si no hace lo que yo le pido me siento lastimada. No puedo confiar, me cuesta mucho.

ANA, DE ASUNCIÓN,

32 AÑOS

LA RESPUESTA: SOLTAR EL TEMOR Y LA INSEGURIDAD

Tiempo para reafirmar una relación sana

Ser posesivo es una forma de cariño insano y agobiante que deja al otro sin su propio espacio. Debes identificar las razones por las que desarrollaste ese sentimiento de posesión. No puedes vivir con inseguridad y desconfianza todo el tiempo, merecés una relación donde confíes y confíen en vos.

El mayor problema es que a veces no se diferencia entre controlar y amar, del miedo a que te fallen fácilmente podés caer en el chantaje emocional u otras formas de abuso o control psicológico a tu pareja. Algunos normalizan el control, ser posesivo/a o celoso/a disfrazándolo de amor, pueden pensar que no es tan grave traspasar los límites del otro, pero sí lo es. Aun sospechando que tu pareja pudiera estar siendo infiel, la solución no es mirar su celular o sus redes, la comunicación es siempre la mejor opción.

La era digital ofrece nuevas herramientas de control para que las per sonas controladoras, celosas o con falta de confianza y autoestima puedan ejercerlo con mayor preci sión y llegando a invadir la intimidad de la pareja a niveles muy elevados. Este tipo de acciones debe ser analizado dentro de un proceso psicoterapéutico.

Hay personas que actúan sin pensar o aprendieron que esa es la forma de amar, pero no es así, deberías conversarlo y ver ayuda si te das cuenta que no está bien y deseas cambiar realmente. Responsabilizarnos de nuestros miedos y nuestros celos, ayudan a disminuir la necesidad de controlar a la pareja. La confianza y el respeto son los pilares de cualquier relación. Si no existen, hay que construirlos.