“Quiero que me ame por lo que soy y no por mi dinero”

Hace 6 meses conocí a un muchacho, empezamos a chatear, él me envió su foto, yo le envíe el mío, después se enojó conmigo, no me contestaba los mensajes.

De tanto que le insistí me respondió, me dijo, si me querés ver mandame para mi pasaje para irme junto a vos, y yo como una tonta le envíe para su pasaje.

Así fue que vino, nos citamos en una cafetería, nos conocimos, empezamos a tomar, le regalé para su cadena, nos dimos besos, nada más pasó del beso.

Él regresó a su casa y yo a la mía, los mensajes continuaron a full, me dijo que me quería, yo me enamoré de él perdidamente y parecía que me correspondía hasta que un día se enojó nuevamente.

Hace 15 días le dije que me iría de viaje unos días para visitar a un tío, y él se molestó, me acusó de que yo tenía otro, que por eso me quiero ir, yo le decía que si tenía otro no le iba a estar mensajeando.

Después ya no me contestaba, me dejaba en visto el mensaje, hasta que me escribió pidiéndome que le demuestre mi amor. Si me querés enviame para mi celular uno lindo, me pidió.

Yo le respondí que me gustaría tener un amor por lo que soy y no por lo que tengo, y que no estaba más dispuesta a darle nada, y desde ahí se borró.

Yo tengo mi propio negocio en casa, tengo mi despensa y ahí trabajo, económicamente estoy bien, pero no estoy con el hombre que amo. El dinero no lo es todo en la vida, digo yo. Tengo todas las comodidades, casa, dinero, pero no me sirve de nada si no está conmigo el hombre que yo amo.

CATALINA, 32 AÑOS,

DE ASUNCIÓN

LA RESPUESTA: ES MEJOR SI SUMA A TU VIDA

Hay que crear una relación más saludable

Si te quiere realmente va a preocuparse por tu bienestar, no te va pedir como prueba de amor algo material, ya que es un sentimiento que está en tu mente y tu corazón más allá de un regalo caro. No te sientas sola, no necesariamente el amor de pareja es el que nos complementa, hay que aprender a estar bien de igual manera, aunque no encuentres ese amor que estás buscando. Aparezca o no ese amor, aprende a ser feliz.

El amor verdadero se construye, es capaz de perdurar en el tiempo aportando una felicidad sincera, algo enriquecedor donde hay un crecimiento personal y en conjunto.

Depende de vos seguir alimentando la ilusión, porque hay amores fugaces pero tan intensos que merecen la pena vivirlo igual, pero si no llena tus expectativas o te hace daño tienes derecho a cerrar ese capítulo. A veces la atracción o ese sentimiento que nos ciega y nos desborda, no es suficiente, hay que crear una relación más saludable y menos tóxica. Envía tu historia de amor o desamor por mensajes WhatsApp al 0983910842 o al correo aliviocorazon@gmail.com