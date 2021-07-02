“No me acepta porque soy más joven que ella”

Ella dice que estoy muy chiquito para ella, pero no es mucha la diferencia, ella tendrá 30 años por lo menos parece, no me quiere contar tan poco, solo se ríe cuando le pregunto. Pero creo que detrás de su rechazo se encuentra un gran miedo a ser lastimada nuevamente, es madre soltera, su ex la dejó sola y desamparada, guapa si que es, vende empanadas para mantenerse y yuyos para el tereré.

Tiene un hijo de dos añitos que es una ternura, suelo jugar con él y de paso con la mamá solemos hablar. Yo me pongo todo rojo cuando me mira fijamente a los ojos y siento que mi corazón va a parar, quiero regalarle algo, pero no sé qué puede ser. Estaba pensando en flores, un enorme ramo de rosas que le llegue a su casa con una tarjeta que diga: te amo. Tengo miedo nomás que me rechace tan pronto.

En realidad yo sé que le gusto porque el otro día se puso celosa de mí cuando estuve tomando tereré en la casa de una amiga. Según mi amiga que cuando una mujer te hace escena de celos es porque le gustas.

Eso me puso contento porque yo la verdad muy poca experiencia tengo, una sola novia tuve y no duró mucho tiempo, tengo más amigas que otra cosa. La amiga con la que tomé tereré me aconsejó no ser tan flojo con la chica, ella es de la teoría de que las mujeres se hacen nomás la ñembohepy, pero en realidad solo quieren ser conquistadas, yo tengo todas las ganas del mundo. Solo que no se deja enamorar, no me da la oportunidad, cómo tengo que hacer, no la quiero presionar tampoco, ni que me tome a mal.

GEREMÍAS, DE CAACUPÉ,

22 AÑOS

LA RESPUESTA: ENCONTRAR LA LLAVE DEL CORAZÓN

Con mucha paciencia y dejando de lado la timidez

Es cierto, para el amor no importa la diferencia de edad, pero sí influye la madurez con que encares una relación de pareja.

Toda mujer es distinta y cada una tiene algo especial que la enamora. Solo tenés que encontrar la llave para entrar a su corazón, pero antes de hacerlo sincerate contigo mismo para no romperle el corazón si te deja entrar a su vida. Según entiendo ese es su mayor miedo. Tendrás que tener paciencia, si es que tus intenciones son buenas e insistir tal vez buscando otras estrategias.

Descubrir qué le gusta y qué no, para muchas recibir rosas es muy romántico, para otras no, tratá de hacer un sondeo solapadamente. Si bien tu falta de experiencia puede jugar en contra, solo tenés que ser auténtico y perder un poco la timidez a la hora de presentarte ante ella.

Si se muestra un poco “celosita”, puede ser que hayas despertado su interés pero eso no es suficiente. Si es una mujer que tiene la responsabilidad de ser madre habrá algunas cosas que no podrá hacer contigo sin planificar todo. Una mujer que fue traicionada ya no vuelve a confiar tan fácilmente, requerirá de mucha comprensión de tu parte y también de algunos renunciamientos como eres una persona bastante joven.

Pero todo es cuestión de conversarlo entre los dos, al menos si hay química, si encuentran que hay una atracción que los impulsa a conocerse mejor. Tratá de ser vos mismo y si no te corresponde saber aceptar que la chica simplemente no te quiere. Toda relación requiere consentimiento.