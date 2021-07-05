“Me dijo que será mejor que nos dejemos nomás”

Al comienzo no la soportaba, reconozco que también me comporté argel porque me cayó mal, pero ella siempre me buscaba y adulaba hasta que me enamoré sin aún conocerla personalmente, me atraía su carácter y esa forma de ser tan impulsiva que tiene. Con el tiempo me di cuenta que es una buenísima persona y que esa imagen de dura era solo una máscara.

Así que, me lancé, nos vimos frente a frente y empezamos una relación más seria que duró 6 meses. Y pasó todo por amor, fue su primera vez, cada mes le regalaba flores, le escribía poesía y en el último mes le di un osito de peluche, está de más decir que estaba loquito por ella hasta que empezó a cambiar conmigo y sé que su familia tuvo mucho que ver.

Después de tanto amor me dijo que no estaba segura y lo que entendí fue que su mamá quería que yo pague hasta la factura de la luz. Indirectamente me dijo la señora y me contó que su mamá le decía que me tenía que sacar plata.

Recuerdo que ella lloró mucho cuando me contó, realmente sé que me amaba, sé que yo era todo para ella y para mí también significa mucho todavía, es lo mejor que me pasó en la vida.

Me puse a pensar bien si me convenía seguir en esas condiciones la relación, seguía visitándola, pero al llegar a mi casa me ponía a llorar. Me dijo ella: te amo pero no estoy segura de mis sentimientos, sé que nunca voy a encontrar a otro como vos, pero será mejor que terminemos.

Acepté su decisión porque me lastimaba su familia, no deseo tener suegros así que manipulen a las personas y sean interesados, yo trabajo día a día y estaba dispuesto a darle todos los gustos a su mamá, aunque me disgustara, pero ella me detuvo, me pidió que la olvide, lloraba y me pedía perdón por su madre, tal vez solo dejó de amarme porque dentro de mí pensé que no había motivos para terminar.

Yo le pedí que me dé una explicación y no supo decirme, solo me escribió sobre la camisa que no está segura de su amor. Me dolió lo que pasó, me sentí destrozado, pero la dejé ir a pesar de que yo me enamoré de verdad y hasta hoy siento el recuerdo de su amor. Me mensajeó 15 días después de terminar y luego ya nada.

Ahora me animé a escribir para contarte que me siento solo, estoy lejos de mi papá, mi mamá ya murió y mi forma de ser es diferente a la realidad que se vive hoy, yo quiero una mujer que me ame, que no quiera plata nomás, eso no es amor. Por ahora ya no me hago ilusiones con nadie, solo trato de vivir la vida, soy serio y demasiado sentimental.

LUIS, DE VILLA HAYES

25 AÑOS

LA RESPUESTA: APRENDER A DOSIFICAR LAS EMOCIONES

A pesar de todo, hay que seguir adelante siempre

Si las cosas no se dieron como esperabas, no te des por vencido, sigue adelante a pesar de las dificultades, con la esperanza de encontrar el amor de un momento a otro. La verdad que vivimos en una era muy superficial, donde se siente un cambio importante en los valores, pero no hay que generalizar, siempre existirán los románticos de corazón como lo reflejas en tu historia.

Sin embargo, es importante dosificar las emociones sin dejar de lado la realidad en la que vives, buscar motivaciones que te ayuden a luchar por las cosas que quieres, dar el mejor esfuerzo siempre y si no se dan las cosas seguir buscando sin desanimarte. La soledad es un estado subjetivo, si aprendes a convivir con ella sacándole el mejor provecho a la vida no tiene por qué ser amarga.

Mucha gente escribe su historia para compartir en este espacio de “Cosas del Corazón”, puede ser anónimo al WhatsApp (0983) 91 08 42 o aliviocorazon@gmail.com.