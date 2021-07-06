“El día que volvió con su lapa me embaracé”

Y cada vez la situación iba empeorando, pero a la vez él me adoraba y me pedía perdón y yo por tonta y porque lo amaba le perdonaba todo.

Hasta soportaba verlo con la mamá de sus hijos que vivían a 5 cuadras de mi casa. Aceptaba porque ella ya era su pasado y a mí me tenía como su novia, venía a dormir de vez en cuando, pero él tenía su casa. Nunca le denuncié porque lo amaba y también pensé en sus hijos porque no quería que su papá se vaya a la cárcel.

Además no tenía apoyo de nadie y no quería meterle a mi familia en más problemas, nadie sabía lo que yo vivía. Y cuando, por fin, por mucho tiempo dejó de tocarme decidimos vivir juntos. Ahí la señora nos hizo una trampa, inventó que volvieron y yo lo dejé a él, después sí volvió con ella. Luego me alejé, me fui a Asunción y volvió a buscarme y le dije que ya no tendría nada serio con él, pero me dejé llevar por mis sentimientos cuando empezó a abrazarme.

Él volvió a su casa y tiempo después yo empecé a sentir mareos, me fui a hacer un chequeo y saltó que me quedé embarazada de él. Siempre hablábamos de tener un hijo, yo estaba feliz cuando me enteré pero cuando le mensajeé, el muy desgraciado le negó y me sentí destrozada. Quisiera encontrar otra persona que sí me quiera mucho y me respete, por sobre todo. Dame un consejo, por favor, porque aún siento celos por él y no sé si es un capricho o qué es, pero ya sufrí bastante y creo que ya es tiempo de ser feliz con otro, pero no encuentro a nadie.

LÍA, DE CARAPEGUÁ

24 AÑOS

LA RESPUESTA: BUSCAR LA FUERZA INTERIOR

El maltrato deja secuelas que sanar

Por ahora concentrate en tu hijo, su seguridad y bienestar es lo más importante. Si esta persona no se hace responsable ya te da la pauta de que es egoísta y miente. Hay personas que mienten como un mecanismo de defensa, por una inseguridad propia. Dale una mirada al espejo, ve por dentro a una mujer que tiene muchas cosas por las cuales salir adelante y por sobre todo que merece ser feliz.

El darte cuenta de lo importante que es para tu estabilidad emocional desprenderte de una relación tormentosa, es un paso importante. Si te lastimaron, tenés que hacer algo para curar las heridas. Nada es imposible, solo tienes que proponerte y asistir a una terapia para la recuperación psicológica porque hay secuelas muy profundas que deja el maltrato, como la baja autoestima que te ata, por más que sabes, te daña cada vez más.

Un agresor, por lo general, son personas sociables, agradables a la vista de los demás, pero el infierno se desata en el descontrol de las emociones, en la intimidad con la pareja.

La temática es demostrar quién manda y controla, puede jurar que te ama y al segundo lastimarte o causarte un daño irreversible. Es mejor salir a tiempo de ese círculo de violencia. Una vez que te sientas libre y fortalezcas tu personalidad tendrás el corazón listo para volver a amar, antes de eso te sugiero que no.