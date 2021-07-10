“Lo más triste es ilusionarte por una persona que miente”

Un día empecé a investigar y descubrí que era un hombre casado por un comentario que una mujer le hizo a una foto suya en su Facebook. Averigüe el número de dónde trabaja la señora y llamé y hablé con ella misma para salir de mis dudas que no me dejaban tranquila. Le pregunté si le conocía, y ahí ella me dice que es su marido y que tienen un hijo, me preguntó quién soy yo, y no tuve más remedio que contarle todo, pero le aclaré que yo solo quería saber la verdad para alejarme de él y lo hice.

Ahora él no me busca, no me llama, porque seguro tiene miedo que yo vuelva a llamarle a su mujer. Pero si algún día me llama, me voy a reír en su cara, porque me di cuenta que es un mantenido.

Quisiera saber si existen todavía hombres que quieran una relación seria. Algún hombre sin compromiso. Que sea sincero, porque lo más triste es ilusionarte por alguna persona que te miente, que te ilusiona en vano.

Esta persona que conocí desde un principio me mintió y hace un mes descubrí todo y ahora ya me da miedo, no confío más en nada.

JESSICA, DE ASUNCIÓN

30 AÑOS

LA RESPUESTA: ¿MENTIRAS PIADOSAS?

Es más difícil esconder algo con las redes

Según estudios, hombres y mujeres mienten, pero por razones distintas.

Las mujeres mienten más para proteger los sentimientos de los demás, mientras que los hombres mienten para mejorar su imagen, pero todo es muy relativo, no sabría decir por qué algunos los hombres esconden su estado civil, o dicen “soy soltero” por más que tengan años de tener pareja.

A veces parecería que las mujeres son las más interesadas en contar que están “casadas”, como una forma de imponer un cierto respeto. Hay personas dispuestas a relaciones serias, también están los que solo quieren joda, pero posiblemente caen en la práctica de mentir para conseguir su objetivo. Lo bueno es que ahora cuesta más esconder cosas de la “lupa” en las redes sociales.

Se valora más la sinceridad, pero en algún lado leí que mentir es parte de la naturaleza humana, desde las piadosas hasta las frías y bien calculadas, creo que fue Nietzsche quién decía: “Mentir es una condición más de la vida”. ¡Qué bajón!, pero no te desanimes. De seguro muy pronto encontrarás lo que estás b uscando, el amor llamará de nuevo a tu puerta y poco a poco volverás a confiar.

Da vuelta la página y comenzá de nuevo a escribir tu historia.