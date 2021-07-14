“Me ocultó que se casó a mis espaldas con otra”

En ningún momento me mencionó nada, yo me enteré de boca de uno de mis hijos que él se iba a casar, le reclamé pero él se hizo del enojado, seguramente no le importan sus hijos, solo la plata, por eso me cambió.
Antes yo no podía salir ni a la esquina porque mi ex no quería, yo creía que él era celoso de mí, pero no, había sido él no quería que me enterara de su matrimonio, pero ya estoy un poco mejor.
La casa de la mujer no conozco, queda un poco retirado de donde yo vivo, ni le conocía, nunca tuve amigas, porque él no quería que yo hablara con nadie.
Él siempre fue mujeriego, yo aguantaba todo pero un día le reclamé, pero él se enojó mucho, me insultó tanto, aunque era normal que me maltratara en palabras, siempre fue muy argelado conmigo.
Algunas veces lo suelo ver, de ida al súper, pero desde lejos, ya no me molesta más. Ahora estoy más tranquila porque ya nadie me lastima con sus palabras.
Desde que me dejó mi ex nunca más volví a tener pareja, algunas veces quiero, pero tengo miedo a que se burle de mí, pero no da gusto estar sola... con tanta soledad.
A veces sueño con enamorarme y tener pareja, pero mi ex me dijo que eso sería imposible, porque nadie se va a fijar en mí porque tengo pocos estudios y me falta profesión.
LEONORA, DE CAAPUCÚ
48 AÑOS
LA RESPUESTA: AVANZA, SIN DEJARTE OPACAR POR EL EX
A ponerse las pilas y superar las tristezas
Cuando termina una relación se cierra también una etapa de nuestra vida. Siempre hay esperanzas para el amor, pero lo primero es recuperar la confianza en vos misma, esa virtud que se quedó creo como que enterrada con tanta manipulación tu expareja.
No hay que buscar culpables, y menos aún proyectar sobre nosotros esa culpa para boicotearse. Sos una campeona, eso nadie te lo quita, pero por más que estás superando con bastante fortaleza todo, a lo largo de estos años, tenés que ponerte a trabajar para recomponer tu autoestima.
Ese amor y orgullo propio, tenés todo para empezar y dedicate un tiempo exclusivo, para vos sin miedo ni vergüenza.
Al parecer tu ex opacó esas ganas de progresar, de sentirte bien con lo que sos y hacés. A eso me refería con la seguridad ayer, seguridad de tomar la responsabilidad y decisión en tu vida para ser feliz.