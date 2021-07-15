“El hombre siempre te va a negar que tiene otra ñorsa”

Ese es el problema común del hombre, que siempre le tiene a alguien como la oficial y a veces no le gusta tanto en la cama, pero ve en ella una potencial ama de casa, madre de familia, como la madre de sus hijos, solamente para eso.

Ese es el juego del 99,9% de los hombres que mensajean con aparte de la novia con todas las que les dan pelota, y si una es floja, le va tener a todas. Después al final una queda, como se dice mal, porque de repente se casa con la otra, y eso no quiero que me pase.

Yo digo que hay que avivarnos, pero tampoco puedo aguantar las consecuencias, no quiero sufrir más por amor, ya me tocó besar a tantos sapos, es hora de conocer al príncipe azul.

Este hombre de verdad me gusta, pero no quiero ser una opción en su vida, por qué lo que no me dice la verdad, eso lo que no entiendo, ya le pedí que me sea sincero y me dijo que sí es sincero, pero no le creo nada.

Tengo la experiencia de ver cómo era mi papá, él era un mujeriego, y los amigos de él también eran kuñasero, pero en la casa nadie se enteraba, nadie sabía nada. Pero con esto no estoy diciendo que los hombres no se enamoran, no estoy diciendo que ellos no tienen sentimientos, solo digo que ellos por su naturaleza misma son conquistadores y van a probar y si caes, caes. Vas a estar siempre en sus redes así como la mosca y la araña, en la telaraña.

ERNESTINA, DE HERNANDARIAS

37 AÑOS

LA RESPUESTA: EL CAMBIO POR CONVICCIÓN

Contrastar la expectativa con realidad

No es bueno generalizar, cada persona es diferente, pero si es tu caso deberías propiciar una conversación asertiva y trabajar más la autoestima, cuando te sientas bien contigo misma, aumenta tu nivel de confianza sin depender de otro para estar bien.

En las cosas del amor es importante no perder la esperanza de encontrar el verdadero, sea este u otra persona, sin tantos prejuicios se vos misma y hablale de tus miedos, de lo que piensas y esperas de la relación.

Hay que enfocarse bien en las cosas que uno desea y tomar elecciones acertadas, pensar si es lo que se quiere y bajar a la realidad las expectativas. Si te gusta una persona, pero además de la intuición, alguna actitud suya te dice que es mujeriego, puede que no estés totalmente equivocada. Lo que tenés que pensar es qué te atrae de esa persona, porque cambiarla ya no podrás, a veces uno piensa que por amor las personas cambian, pero más bien una persona cambia por convicción. Si realmente se decide y encuentra una razón para hacerlo, puede generarse el cambio.