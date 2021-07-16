“Mi lapa espanta las ganas de todo con sus plagueos”

Ese es el problema, ella se está volviendo una plagueona y, no sé, será que tiene otro, es lo primero que se me ocurre. Ella dejó de tener ganas, no quiere que le toque o si lo hacemos me apura para que termine y eso a mí me pone nervioso.

Yo me considero un hombre joven todavía, o sea con muchas pilas; sin querer pasar como sobrador, en mi trabajo las mujeres se me ofrecen, pero yo no quiero engañar a mi señora solo por tener un momento de alivio con otra.

Sinceramente yo no me siento a gusto así con ella, me voy al trabajo todo nervioso y no estoy bien hasta no descargarme, pero eso nadie sabe ni mi señora... pero te cuento para que sepas que tan necesitado estoy.

A mí me enseñaron que la mujer que no es feliz en la cama con su marido se busca otro, lo mismo los hombres, pero yo no quiero que eso se convierta en realidad, al menos pensando en mi familia y que en una aventura puedo perder todo o enfermarme o que, lo que es peor. Pero igual, quisiera saber si ¿qué puedo hacer para que ella vuelva a disfrutar del sexo como antes?, porque me parece que ella no tiene ni orgasmo ahora, al menos conmigo, como te digo no sé si por ahí tiene otro y resulta que soy feroz cornudo..., no quiero que me pase eso.

Hace 25 años que me casé, creo yo que con mi señora decidimos porque estábamos enamorados, pero ahora ya no sé.

LIBRADO, DE ASUNCIÓN

47 AÑOS

LA RESPUESTA: AYUDA EN “LA CANCHITA”

Buscando la pasión perdida en la relación

El punto máximo de placer dentro de una relación íntima es lo que se conoce como orgasmo, hay mujeres que no llegan a saber lo que es, influyen muchos factores. Una de ellas es la cuestión cultural, poco y nada se habla de que la mujer tiene derecho a disfrutar de su sexualidad responsablemente. Te ayudaría saber que a la hora de la verdad puedas contribuir a que mejore la relación en la “cancha chica”. Es súper importante ser afectuoso con la pareja, que te informes para que puedas ayudarla a relajarse y sentirse bien en ese momento.

Pueden existir problemas para alcanzar el orgasmo en la mediana edad, cuando está por entrar a la menopausia por los cambios hormonales puede que deje de gustarle temporalmente por la falta de lubricación. Aplicale mucho romanticismo, cuidá el buen ambiente, durante el acto decile cosas lindas, preguntale sobre sus fantasías, hacele sentir importante, que es más que sexo. No duden en acudir a un terapeuta sexual para reafirmar el deseo en la relación.