“Se que volvió con su novia, pero él hasta ahora lo niega”

Aunque pasamos juntos todo el día y las ganas de tener sexo siempre están presentes, ya no es igual, mantenemos una distancia prudencial.
Él sigue siendo atento conmigo, y no quiere que yo salga con nadie, pero tampoco puede prohibirme estando en su situación, entonces deja de hablarme y después él solo me busca otra vez para estar juntos, aunque sea a escondidas. Aunque él trata de disimular, sé que es celoso por mí.
Desde que volvió con su novia yo me siento sola, porque se nota que él cambió, por más que me dice que no me va a dejar y cada vez que estamos juntos me besa y abraza fuerte.
El día en que se enteró su novia me llamó para disculparse por lo pelotuda que es su pareja, le sentí triste me dijo que recién se dio cuenta que yo había sido le quería de verdad, pero que le debe mucho a la mamá de sus hijos.
Esa tarde se me vino el mundo encima, al saber que siempre estará esa mujer, por más que él me niega sé que volvieron a estar juntos, yo no le digo nada porque siempre le conté lo que sentía por él, sabe que yo lo quiero mucho a pesar de que es mucho mayor que yo. Él tiene diescisiete años más que yo.
Nosotros seguimos hablando igual, siempre está cuando lo necesito, solo sexo ya no tenemos más como antes, pero cuando yo intento dejarlo, él me adula y me dice que no tiene tiempo nomás. ¿Qué hago?, porque siempre termino haciendo lo que él me dice, ¿qué hago?
ESMERALDA, DE MISIONES
30 AÑOS
LA RESPUESTA: DATE UNA OPORTUNIDAD
El amor debe ser motivo de alegría siempre
Todo depende de lo que realmente querés atraer a tu vida, eres una persona joven, procura ambicionar ser más que la sombra de otra relación, mereces vivir tu propia historia de amor más si esta persona, no te corresponde como se debe.
Aunque no te lo dice con palabras, sus actos te demuestran que prefiere guardar las apariencias, no significa que no te ame, pero seguro que si dependiera de él toda la vida te tendría de amante. Entonces la que tiene que darse su lugar sos vos. Pensá más con la cabeza y dejá de lado, un poquito al corazón, porque amar en silencio implica sacrificio y mucho dolor. Y el amor debería ser motivo de alegría. Es hora de identificar cuáles son tus objetivos como mujer, como persona, si vivir eternamente a escondidas o darte la oportunidad de encontrar alguien mejor, que no tema besarte y abrazarte fuerte frente a todo el mundo. Para que tu historia amor o desamor se publique en esta página solo tenés que enviar por mensajes al 0983910842 o aliviocorazon@gmail.com.