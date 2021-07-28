“Mi novio me pide que deje de ser impulsiva”

Todo está cambiando, tenemos muchas cosas juntos ya, inclusive hemos planeado casarnos cuando se termine nuestra casa, pero algo pasa que nos impide ser felices. Por ahora él se volvió muy frío y como yo soy muy impulsiva, cuando no me gusta algo yo le salto a la cara, le pego y él me devuelve el golpe.

Soy una buena mujer, pero mi novio logra sacar de mi lo peor, desde hace un tiempo todo el día nos peleamos, yo tengo un carácter muy fuerte y él me dice que debo cambiar para que todo marche bien, pero mientras tanto ¿él qué hace por mi?

Lo que siento es que me deja muy a un lado, y le da más preferencias a su familia, pero ¿para qué yo estoy entonces?, ¿para qué me llevo bien con él si no va a dar nada?

Yo ya me cansé, ya lloré, ya sufrí de todo, luché siempre con él, pero parece que nuestro amor cada vez está más débil. Una vez se enojó y se fue de la casa, yo le lloré para que vuelva y volvió, pero ya no habrá una segunda vez, me cansé.

Necesito tu consejo porque no sé qué hacer, estoy muy deprimida, yo trabajo, estudio, pero igual me siento insegura... No sé qué más hacer, todas las noches lloro, estoy desesperada, no sé qué camino tomar. Ayudame por favor, necesito, ¿qué debo hacer, estar ocupada o algo?... pienso cosas que no debo.

AZUCENA, DE CAACUPÉ

26 AÑOS

LA RESPUESTA: BUSCAR EL EQUILIBRIO

Tomados de la mano busquen juntos la salida

La pandemia también afectó nuestra salud mental y como que tenemos las emociones a “flor de piel” nos ponemos sensibles por cualquier cosa y magnificamos lo malo antes que lo bueno como una tendencia casi natural.

Date un respiro, buscá el equilibrio y tratá de retomar la armonía en la convivencia. Cuando nos enamoramos muchas veces idealizamos y dejamos pasar muchas cosas, pero cuando hay violencia en la relación se requiere una ayuda extra para resolver las diferencias, con la idea de llevar a buen puerto una historia de amor. Cualquiera sean los tipos de agresiones (psicológica, física, sexual) altera las razones por las cuales decidieron, en un principio, estar juntos que debería ser de cuidarse y respetarse mutuamente.

Hay toda una teoría que explica el ciclo de la violencia, hay episodios marcados por enojos y luego de una gran pelea se viene la calma o la “luna de miel”, que dura cierto tiempo, pero lentamente comienzan los desacuerdos, la tensión entre ambos y es cosa de nunca acabar.

Nada mejora por arte de magia, hay que proponerse el cambio, antes de que lleguen a lastimarse sería bueno hacer un alto, vos tomale de la mano a tu pareja y anímense a consultar para encontrar salida a la crisis.