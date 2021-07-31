“El papá de mis hijos le hace más caso a su mamá que a nosotros”

Hace dos semanas que no vuelve y ahora confirmé que está con otra viviendo en la casa de su mamá. Fue su propia mamá la que le alcahueteó, sin tener en cuenta que yo tengo dos hijos de él.

Hace 6 años que lo conozco, fue mi primer novio, llegó por mí dos años y medio y luego nos juntamos. Todo marchaba bien hasta que nos fuimos a vivir en la casa de su mamá.

Desde ahí él empezó a cambiar porque su mamá le daba rienda suelta, le daba las llaves del vehículo, él salía y no volvía más. Se iba a donde quería y ni me decía qué es lo que hacía o con quién estaba, hasta que me cansé.

Y estando embarazada de dos meses (el segundo) lo dejé y su mamá le metió en la cabeza que no era de él, porque ella no sabía que yo estaba esperando un bebé de su hijo.

¿Cómo hago para alzar mi autoestima?

JAZMÍN, AREGUÁ,

24 AÑOS

LA RESPUESTA: FRENTE AL ESPEJO

Descubre las cosas bellas que hay en vos

Colocate frente al espejo por unos minutos, fijate la hermosa persona que eres; si no te gusta lo que ves, ocupate en cambiar esos detalles, no me refiero solo a la parte física sino interna también.

Así como un día te cansaste y te mandaste mudar, supongo que tomará el mismo curso tu historia, solo que primero debes proponértelo. Parecería que estás atrapada en una relación de dependencia emocional, donde tu ex tiene el control de todo.

Date cuenta que vos le das licencia para manejar a su antojo tu vida, ya sea por comodidad, esperanzas de regresar o por esa idea equivocada de que otro no te va a querer como sos y menos con hijos.

Ahí sí tenemos que trabajar con la autoestima, tenés que descubrir y valorar las cosas lindas que te hacen una persona única y especial.

Tratá de recuperar a tu familia, amigos, buscá cómo llenar ese vacío que sientes con la ausencia de amor en tu vida.