“Estoy celoso de mi vecino porque le mira a mi señora”

Por mi trabajo tenemos muy limitado el sexo con la patrona, a veces peleamos porque ella me acusa de que yo soy el que tiene otra mujer, se enoja conmigo por cualquier cosa, a veces cuando me quedo de noche no tenemos relaciones porque yo tengo que levantarme temprano, cuando yo le insisto a la madrugada, ella me rechaza, no sé qué hacer.

Ahora me doy cuenta que se está fijando en un muchacho de 25 años que es un haragán, es mi vecino con una fama de que tiene relaciones con otras vecinas y según cuentan que él tiene grande. Y ese es mi miedo doctora, no sé si ya tuvieron relaciones juntos, y si fue así, tengo miedo de perderla.

Ambos somos de Caacupé, pero por razones de trabajo ahora estamos viviendo en la capital, todo fue un cambio luego, aquí el ambiente es muy diferente.

Tenemos un hijo de 10 años y lo que él me contó una vez también me hace dudar. Pasa que una vez encontré una película porno debajo del colchón y mi hijo me dijo que se despertó y vio que su mamá estaba viendo esa película, yo no le dije nada de eso, no sabe ella que yo me enteré de eso, por eso digo que yo no le lleno, yo me doy cuenta. Una vez cuando estaba más ardiente, se dio la vuelta de mí y se echó a dormir.

Bueno, le agradezco mucho que responda a mis preguntas ahora estoy en mi puesto de laburo, a las 5 de la mañana entré y salgo a las 5 de la tarde, mañana voy a estar de noche.

Aconsejame qué parte del cuerpo le puedo acariciar antes de hacerle el amor, pero le digo que me acomplejo nomás por el tamaño que le comenté, con mucho respeto, le voy a decir que estando erecto mide 10 cm, desde ¿cuánto ya se considera chico? Muchas gracias por atenderme.

GABRIEL, DE CAACUPÉ

44 AÑOS

LA RESPUESTA: LA COMUNICACIÓN CON LA PAREJA

Hablar sin miedo y sin complejos para estar mejor

Es mejor compartir tiempo de calidad que cantidad, así que con tu pareja tenés que procurar pasarla bien, no estar en peleas todo el tiempo. En vez de preocuparte del vecino tenés que ocuparte de tu relación, estar seguro de vos, si reconocés que estás celoso está bien, ahora tenés que buscar ayuda y hablar con tu pareja para ver soluciones a los problemas.

Según la ciencia el tamaño dentro de los límites considerados “normales” no está relacionado proporcionalmente con el placer que logra la mujer durante el sexo.

Las caricias, la ternura y la comunicación en la pareja pesan más en el juego sexual muchas veces. Lo que puedes hacer es preocuparte menos por el tamaño si todo funciona bien, esmerarte en disfrutar más el tiempo libre con tu pareja sin miedo ni complejos. Hay una medida promedio de 13 centímetros de largo en estado de erección, según las últimas investigaciones de especialistas españoles. Acá no hay estudios comparativos científicos. Es verdad que se promocionan los agrandadores de pene, pero no te los recomiendo porque pueden traer complicaciones peligrosas.

A muchas personas les preocupa el tamaño, hasta las mujeres se muestran más abiertas al tema y es bueno hablarlo con la pareja. Me parece bien tu interés en encontrar la satisfacción propia y la de tu media naranja, después de todo, eso forma parte de una relación sana. No siempre tener un miembro grande es sinónimo de mayor potencia sexual o ser “macho”, hay que sumarle otros factores como la experiencia, valoración del cuerpo y habilidades en el arte de seducir.