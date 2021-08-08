“Mi marido enloqueció por una mujer más joven que él”

Llegaba la noche, yo terminaba cansada, los fines de semana quería descansar, pero no podía por las múltiples obligaciones; mientras que él tenía mujeres por todos lados, todos sabían menos yo.

Cuando lo acompañaba por los lugares donde él atendía como profesional, todos sabían que alquilaba un departamento al lado de su lugar de trabajo. Yo lo aguardaba en una de las salas de espera y él iba en ese lugar con otra mujer con la que se veía y le enloqueció.

La mujer tiene 37 años y él 66 y todos sabían, menos yo, hasta que ella empezó a llamarme a mi lugar de trabajo, dándome todos los datos de dónde se veían. Sé que le saca dinero para asegurar la estabilidad de su familia, gente muy baja que recurre a la brujería, cosa que no es eterno, aparte nadie puede contra Dios.

Mi marido se volvió cada vez más agresivo hasta llegó a golpearme, yo decidí salir de la casa, hace casi dos años, vivo sola y recuperándome de todo lo mal que pasé y lo que me hizo esta señora. Me llegaban cosas raras a mi trabajo, cosas podridas como parecidas a gallinas con fotos mías, no las revisé bien, los guardias de mi trabajo se encargaban de tirar. No me daba miedo ni nada, no creo en esas cosas, uno hace porque quiere.

Con mi ex llevamos una buena relación, hasta hoy me saluda, hablamos, nos damos abrazos, pero hasta ahí, Dios se encargará, lo único que no me gusta es que él sigue celoso. Yo no tengo odio en mi corazón.

Hace 4 meses volví a conversar con un amigo, con quien hubo algo hace 15 años y decidimos salir, compartir juntos.

LADY, 52 AÑOS, DE

ENCARNACIÓN

LA RESPUESTA: SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A EMPEZAR

Fuerza, valentía y tiempo ayudan a curar heridas

Hay cinco etapas de un desamor, que son negación, cuesta asimilarlo al principio, por el impacto o carga social que le damos. La segunda etapa es el enojo, un estado de rabia por todo.

Después hay como una negociación donde algunos vuelven a caer con el ex, algunos tratan de hacer cualquier cosa por recuperar la relación, unos se arreglan, otros empeoran la situación.

Se atraviesa luego por una fase de bajón anímico, pero a la vez comienza a ser más objetivo reconociendo que no hay marcha atrás hasta llegar a la aceptación. Superar una ruptura amorosa requiere muchas veces de dos condimentos: entereza, una buena dosis de valentía y tiempo que se convierte en aliado para curar las heridas.

Tras una separación siempre hay un tiempo de espera o duelo como se dice, donde se deja que el torrente de emociones estalle hasta volver a la calma. Es un proceso, algunos tardan más que otros en aceptar el nuevo escenario sentimental.