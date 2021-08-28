“Él tiene fotos con una chica en su Facebook”

De igual modo acepté joder hasta ahora que me cansé de no tener algo serio. Seguimos viéndonos, solo que algunas cosas me son raras, como por ejemplo no sé nada de su familia y mucho menos dónde vive. Me oculta muchas cosas y no me da una explicación del por qué es así, supuestamente es un hombre reservado y por eso no me cuenta nada, eso me pone mal.

Dentro de lo que me permite ver en su Facebook me enteré de que existe una novia porque él puso que tenía una relación con ella.

Lo que me enoja mucho es que en las fotos que publica, él aparece con ella a los besos o abrazándola y yo jamás me he sacado ninguna foto con él.

Le reclamé eso, y me dijo que no tiene la culpa que la chica suba esas fotos y eso de que tienen “una relación” lo puso de onda nomás, pero no le creo.

Siento que todo lo que me dice es mentira, pero no le digo más nada porque no quiero pelear, es que ya me enamoré. Él me dice que no me quiere aceptar en su Facebook porque para él es una mala idea, cree que yo le escribiré en su muro cosas cursis y eso supuestamente no le gusta. En cambio la chica sí le escribe cursilería y él le contesta y eso me picha.

Y ya no sé cómo averiguar más cosas de él, me quise hacer amiga de la chica y le envié una solicitud, pero él se enteró y se enojó conmigo.

Cuando supo, me llamó inmediatamente a decir que le borre y no entiendo por qué, me duele su actitud conmigo.

RAQUEL, DE ASUNCIÓN,

20 AÑOS

LA RESPUESTA: SI NO HAY NADA SERIO

Llevas todas las de perder en la historia

Primero a definir exactamente qué tipo de relación es la que llevas adelante con esta persona, si no hay nada serio entre ambos, me temo que llevas las de perder en toda esta historia.

Es preferible ir de frente y ser lo más transparente posible, con calma debes decir lo que sientes y piensas, así únicamente se pueden entender.

Después de que se bajaron las cartas sobre la mesa, si sigue en ese empeño por ocultar cosas o se niega a compartir detalles de su vida contigo, hay que asumir que no figura en sus planes darte participación en su mundo o solo lo hará cuando te puede sacar provecho.

Abrí los ojos, pero te vas a sentir mucho más tranquila. Porque al parecer estás buscando algo donde no existe.