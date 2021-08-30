“Mi mamá no acepta a mi novia por ser mayor que yo”

Siempre me llamaron la atención las mayorcitas. Tengo 30 años, aunque aparento más. Mi mamá que tiene 50 se escandalizó cuando le conté que mi novia está por cumplir los 46. Pero cuando la traje a casa y se la presenté se le subió toda la presión y casi casi se internó. Obviamente no le dije nada a mi novia, pero medio que sintió el rechazo con las miradas que le tiraron mis hermanas y mi cuñada. Modestia aparte, la miraron mal porque ella a su edad está mejor que las tres juntas.

Aparte es una mujeraza, muy buena, no tuvo suerte nomás en el amor, encontró cada “carruaje” en su camino. Yo no me arrepiento ni un milímetro de conocerla, hace tres meses que andamos a full, pero mucho más que le eché ojo. Al principio se hizo la ñembohepy conmigo, no daba ni 5 por mí, pero le pude demostrar lo hombre que soy y lo dispuesto que estoy por ella de hacer cualquier cosa, por no decir todo.

Bueno, todo bien, mi mamá por suerte se recuperó mientras yo la llevé a mi novia a su casa. Pero cuando volví, atajate Catalina, mi madrecita me empezó a cantar las 40, de todo me dijo. Recordó cosas de mi pasado y todo, bueno, tampoco fui un santo, pero se acordó de mi ex y para qué luego. Vyrorei lo que hizo Satanás, por ahí se quedó hecho un poroto a lado mío, si voy a hacer caso a todo lo que me dijo.

Pero sí me sentí mal porque me dijo que su salud estaba en juego, que una mujer separada con hijo de otro no tolera, que no es tanto la edad. Con la edad se puede mentir pero que sea kuñakue de otro, no, he’imi. Me sentí mal legalmente, cuando la escuché todo sin decir ni una sola palabra me fui a mi pieza y lloré.

CARLOS, DE SANTANÍ,

30 AÑOS

LA RESPUESTA: LUCHAR CONTRA LOS PREJUICIOS

En realidad hay muchos prejuicios no solo sobre la diferencia de edad también de las separadas, madres solteras, mucho tiene que ver el machismo y la educación que nos condiciona a tomar elecciones. Si actuás con la madurez necesaria para sortear los obstáculos el qué dirán importa menos que el sentimiento de estar juntos, si eso es lo que realmente desean. Tenés que comprender también a tu mamá, saber cómo piensa, y poco a poco explicarle o hacerle ver que está equivocada. Busca estrategias para que ambas se conozcan, si logran congeniar bien y si no, por lo menos que la relación sea respetuosa entre las dos mujeres.

Recordale a tu mamá cómo cambiaron las cosas ahora para tener pareja es un proceso que se acortó con el avance de la tecnología, tómate tu tiempo para señalar algunas de esas novedades. Posiblemente ella no comprenda tu relación porque la contempla con una visión del mundo más antigua.

Ahora, las cosas no son tan formales como antes. A veces las madres son un poco celosas, asegúrale que tu novia no va a tomar su lugar. Tendrás que explicarle también la situación a tu novia y que ella te ayude a que sea aceptada, antes que reclamarte. También podes pedirle a tus amigos y tener una conversación con tus hermanas para que te ayuden como un grupo de apoyo y con el tiempo limar las asperezas con el tiempo. Con paciencia, vas a tener que luchar por el amor que si es verdadero, todo lo puede.