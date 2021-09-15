“Me dice que les miro a hombres todo el tiempo”

Un tiempo él me acompañaba a hacer ejercicios, en 3 meses bajé 10 kilos, después hacía todo lo que él decía, no tenía amigos varones. Siempre fue muy tóxico, me decía que no aguantaba que la gente le decía que tengo otro, llorando yo le juraba que no. Yo nunca le he visto con otra mujer. Era muy cumplido en las visitas, cosa que a mi familia le gustaba y a mí.

Un día me salió con el cuento que ya no aguantaba más, le puso punto final a lo nuestro, supuestamente porque tengo muchos novios, pero jamás lo engañé.

Hasta ahora le mensajeo, siempre le llamo, a veces contesta, otras no. La última vez le dije que lo seguía amando con todas las fuerzas de mi corazón y me respondió ¿Y qué querés que haga? Ahora cambió su número, una máquina me dice que ha sido desconectado. Me siento mal, lloro por la calle, por ese motivo. Nuestra relación duró año y medio.

Él trabajaba frente a mi trabajo, pero renunció cuando supuestamente le puse los cuernos, me controlaba todo el tiempo y celaba hasta de mi sombra. Me dedico a las ventas y cada cliente del sexo masculino que atendía era motivo después de un cuidadoso interrogatorio de su parte sobre lo que me dijo o no. Tenía que contarle todo. Ahora estoy muy triste, no tengo esperanza de que alguien me quiera, que me tome en serio sin que sea celoso por mí. No aguanto su adiós, hasta ahora, cada vez que me recuerdo. Necesito una terapia.

LADY, DE CORDILLERA,

30 AÑOS

LA RESPUESTA: LOS CELOS ENFERMIZOS HACEN DAÑO

Tené presente que eres una mujer valiosa

Buscar ayuda es de valientes, tropezar y caer son parte de la vida, pero recuerda que tienes que levantarte. Hay esperanza, hay muchos matices que descubrir, muchas puertas por abrir.

Para algunas personas los celos dosificados son como un condimento para la relación, pero muchas veces son patológicos y solo convierten la vida en un verdadero infierno, tanto del que los padece como del que es víctima. Lo mejor es conversar para evitar malos entendidos y si ve fantasmas por todos lados tiene que pasar por un proceso de restauración del chip, reaprender que el amor no es posesión, cada uno es libre de elegirse mútuamente cada nuevo día.

Un amor se olvida proponiéndose, entendiendo que uno es el único que puede decidir cambiar. Eres demasiado valiosa como para seguir llorando por un amor que ya te dijo que no, a su modo. Tú diste lo mejor de vos y eso es lo que cuenta. Es hora de empezar a borrar de tu mente los malos recuerdos y llenarlo de cosas positivas, no necesitás de un bastón para sentirte segura. Hacé un recuento, tienes estudios, un trabajo seguro, cambiá de Canal, salí a caminar y bajar esos kilos de más, pero ¡por vos!, no por darle gusto a otra persona. Gracias por escribir tu historia al WhatsApp 0983910842 o correo aliviocorazon@gmail.com.