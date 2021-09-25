“Ni bien terminamos él ya estaba con otra”

Todo empezó en una tarde calurosa de setiembre, conocí a un hombre 10 años mayor que me cautivó con sus palabras, me enviaba rosas y serenatas hasta que me enamoré completamente.
Al poco tiempo nos hicimos novios, él fue mi primer amor, yo me entregué totalmente a ese sentimiento. Todos los días venía a mi casa, tomábamos tereré, hablábamos, me ayudaba con las tareas de la casa y hasta hacíamos planes para el futuro.
Pero con el paso de los meses me di cuenta que me engañaba con otra chica, en realidad, ella dice que yo le saqué el novio, pero yo no sabía que él tenía compromiso.
Cuando descubrí todo, él ni bien terminó conmigo, ya estaba con otra nueva mujer, con mucho dolor me quedé a pesar de que ya pasaron tres años. Aún sigo perdidamente enamorada de él, ya no sé qué hacer porque solo a ese hombre amo, no puedo estar con otro que no sea él.
Ya estuve con otro muchacho durante 3 meses pensando que lo iba a olvidar, pero me equivoqué por más que lo intenté no pude amarlo como se merece. Era una buena persona, pero sentía que no llenaba el vacío que dejó mi ex, un amigo de la familia, vive en otra ciudad, pero cada vez que viene por cuestiones de trabajo se queda en la casa de su tía, una vecina.
Lo malo es que por más que trato no consigo olvidarlo, muchas veces ya traté de hacerme daño, pero pienso que no vale la pena y sigo con mi dolor.
Por ahora me sostienen mis estudios, y ascender en mi trabajo siendo una buena profesional y honesta, agradecida con las cosas que Dios me dio.
Ese hombre fue mi primer amor, el que me dio tantas alegrías, pero también el que lastimó mi corazón hasta más no poder, hoy día creo que nunca tendré una persona así a mi lado, a la que yo le entregué todo.
DENISSE, 23 AÑOS
DE CARMEN DEL PARANÁ
LA RESPUESTA: SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
Dejar atrás la rabia, el rencor y el dolor
Pensá en cosas positivas, en tus sueños y cada vez que te sientas triste rememorá esas ideas para fortalecer tu espíritu, si tu ánimo no cambia, sería bueno hacer cita con el psicólogo, capaz necesitas una nueva visión de las cosas.
Es bueno tener sueños, proyectarlos y hacerlos realidad, así también se da con el amor, tiene su momento dulce, apasionado, amargo, lo importante es lo que se vive y se aprende por más que no haya sido la mejor relación.Hay que sobreponerse y seguir, pensar en lo bueno y dejar atrás el rencor, la rabia y el dolor.
Un amor nunca es igual a otro, siempre hay un matiz diferente. Por ahora sería bueno que sigas preparándote para la vida, terminas tus estudios, seguir adelante con tu trabajo, se feliz con tus padres, tus amigos, tu vida, el resto llegará de un momento a otro, el día menos pensado.
Si realmente amas a tu ex y te das cuenta de que nada de lo que hagas hará que regrese a vos, tenés que dejarlo ir y seguir tu vida. Seguramente tardarás un tiempo en volverte a enamorar y a sentir algo de verdad por alguien, pero mientras tanto se feliz, te ayudará mucho a superarlo y a levantar tu autoestima el cuidarte.