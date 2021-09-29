“No quiero ser como mi prima, es una ¡bandida!”

¡Mi prima! se acuesta con cualquiera y cada vez que salgo con ella lo único que escucho es que es una ¡bandida! Con ella dejé de hablar porque es muy cínica, me traicionó.

Aclaro que no lo digo en forma despectiva, para mí “bandida” es la que se mete con todos los tipos que se le acercan, son mujeres libres de culpas y prejuicios. Yo estoy llena de prejuicios y culpas.

No sé cómo olvidar lo que pasó, él llegaba en casa por mí, fue el primero en hacer eso, pero desde las primeras semanas ya teníamos peleas porque no cumplía con sus visitas.

Apenas teníamos meses de noviazgo y él ya quería tener relaciones conmigo, yo me negaba en todo momento hasta que no aguantó y me dejó. Ahora le tiene de novia a mi prima, tipo modelo.

Otra razón por la cual terminamos fue que una parte de su familia no me quería porque soy gordita y de familia humilde.

Yo sigo sola pensando en él y arrepintiéndome por todo lo que pasó porque siento que, por un lado, fue mi culpa que terminamos.

Tengo mi atractivo, la verdad que siempre fui yo la que nunca acepté tener algo íntimo con un hombre porque yo no quiero estar en la boca de nadie por meterme con alguien con quien tuve relaciones y me deja al otro día.

Eso es lo que escucho de las mujeres hoy en día, están las que son así y las que no, pero por más que hagas lo que hagas, las cosas bien o mal, todos los hombres solo quieren joder, yo no.

ESMERALDA, DE ENCARNACIÓN,

22 AÑOS

LA RESPUESTA: RESPETAR LOS TIEMPOS DE CADA UNO

Sin miedo, sin culpas, ni prejuicios

Tomar la decisión de tener o no relaciones con tu pareja es algo muy personal, está bien respetar los tiempos de cada uno, si crees que no es el momento para el debut sexual, es mejor esperar. No hay por qué sentirte culpable, esas cosas se hablan, no estamos en la época de las cavernas, cuidate y seguro que pronto vendrá el amor soñado. Hay que aprender a ser asertivos.

Tenés que aprender a diferenciar a los lobos que se visten de cordero que solo buscan relaciones pasajeras dejando corazones rotos a su paso.

Pero hoy en día la mujer también puede disfrutar, elegir pareja, sentirse segura con alguien, solo hay que cuidarse, informarse y entregarse al amor verdadero, pero ¿cómo saber que es el indicado? Es que no hay una respuesta única. Si hay algo que aclarar con tu prima, tenés que hablar con ella, no dejes que el rencor o la rabia nuble tu corazón ni rompa los lazos de amistad o familiares.

Es lindo soñar con príncipe azul, solo que no es tan buena la idea de esperar a que llegue como en los cuentos de hadas. Los tiempos cambian y tenés que aprender a manejar realidades, los hombres son personas de carne y hueso como vos, pueden equivocarse.