“La foto era solo para él, pero llegó al barrio”

Pasaron los meses, yo no le peloteaba tanto, pero me insistió en que le diera mi número de WhatsApp y mis otras redes sociales. Al poco tiempo parecía conocerme mejor que nadie, sabía mis gustos, lo que hacía, a qué laburo iba, de qué ciudad, y así. Siempre por las redes sociales, fue ganándose poco a poco mi confianza. Él tenía un perfil falso, pero igual me parecía divertido seguirle la corriente y ver hasta dónde llegaba, ya empezaba a sospechar que sea alguien conocido, pero no, nunca nos habíamos visto, solo coincidimos en línea.

Como dice esa canción, “por suerte sos de aquí, de este Continente, de este mismo país cerquita de la ciudad, voy en el 27...”. Y, efectivamente, somos casi vecinos. Después empezamos a chatear y a conocernos más, en eso ya me pidió mi ubicación y al día siguiente vino a casa, me había contado que tenía 22, pero en realidad tiene 47 años. Al parecer pensaba que yo era mayor y le estaba mintiendo la edad, en verdad tengo 26 le dije y me besó. Pasaron los meses y sin pedirme que sea, aunque sea su chuli ni nada, me dice que le envíe una foto íntima para demostrarle cuánto lo amo, le envié unas selfis mostrando más de lo debido, pero no así tan hot como él se lo esperaba.

El problema vino después cuando las fotos que eran “en teoría” solo para él de alguna manera fueron a parar a manos de todo el barrio. No sé si alguien tocó mi celular o si él deliberadamente las compartió con sus grupos de amigos. Yo estoy tranquila por un lado, pero por el otro les dejé muy mal a mis padres por el escándalo que se armó en torno al tema. Yo sé que es algo que hacen todos, las fotos subiditas, pero conmigo fueron implacables con el reto que me comí. Bueno, pasó todo eso, volvió a escribirme, se enteró por una amiga de todo lo que pasó, él cree que le hackearon el celular, que nunca me haría algo así. Volvimos a jugar desafíos en línea, pero yo no sé si volver a confiar en él, mis padres no saben ni sospechan que a él le había enviado esas fotos, yo inventé que me las tomé y pasé a un grupo de amigas

En realidad no quería involucrarlo, porque ya pasó por muchos problemas en su casa, con su señora, no quería darle uno más. Me banqué todo sola. Vino a buscarme a casa después y me pidió que seamos novios, me sentí tan feliz, ya pasaron como 22 días y me dijo que quiere algo especial, que nos filmáramos cuando estemos los dos solos, no supe qué responder, creo que salió un sí de mi boca, pero en mi cabeza empezaron a pasar mil cosas. No quiero volver a pasar lo mismo ni lastimar a mis padres, como sentí que lo hice. ¿Qué hago?

LISANDRI, DE HERNANDARIAS

26 AÑOS

LA RESPUESTA: LA NUEVA “PRUEBA DE AMOR”

Entre lo peligroso y divertido puede romper la confianza

Con la pandemia mucha gente recurrió al sexting para mantener viva la llama de la pasión, el problema vino después, cuando toda esa adrenalina se convirtió en una tortura psicológica. Entre los problemas sexuales más consultados debido al confinamiento preventivo se encuentran la disminución del deseo sexual en ambos sexos y en el hombre problemas de disfunción eréctil y la sextorsión. Enviar fotos subiditas de tono a través de los teléfonos celulares técnicamente llamado sexting se convirtió en la nueva “prueba de amor”.

La posibilidad de hacer fotos y videos y la cultura de la inmediatez en la que vivimos hace que esta práctica se haya convertido en algo directo, dejando poco espacio a la imaginación. Solo que a veces ese acto que lo ven como algo entre peligroso y divertido se convierte en toda una pesadilla cuando se rompe la confianza.

Si bien es placentero para las parejas, hay que tener en cuenta los peligros potenciales que tiene esta práctica, la otra persona tiene el control de las imágenes y puede difundirlas por Internet poniendo en riesgo tu reputación y tu integridad. Tenés que pensar y hablarlo con la otra persona para evitar sufrir graves trastornos a causa de ello, la difusión de este contenido constituye un delito.

Detrás del sexting que terminó en sextorsión ya se han producido al menos un caso de suicidio y muchos casos de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, trauma, humillación, aislamiento social, etc. Si de verdad quiere algo serio, si te ama, jamás permitiría un minuto de sufrimiento para vos.