“Creo que estoy con el amor equivocado”

Constantemente descubro sus andanzas, parece un niño malcriado que quiere desobedecer a la mamá que le pide que se porte bien, pero lo vuelve a hacer. Me engañó (exagerando) hasta con un palo de escoba vestida con falda, sin embargo cuando yo le encaro me dice que me ama, a pesar de que en el fondo sabe que lo está haciendo mal porque miente.

Cuando empezamos, todo fue muy rápido, fue pura química desde un comienzo, él era un galán de novela, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, sabía cómo era, solo que yo esperaba cambiarlo con mi amor.

La última vez le hice un escándalo, mucho tiempo se volvió a portar bien, novio fiel, romántico, pero su mirada lo delata, a veces estamos tomando un café y desvía los ojos hacia la moza más joven que yo. Lo peor es que siempre encuentra la manera de hacerme sentir culpable después, a pesar de que él es un machista, egoísta hace que las cosas jueguen a su favor, me dice ella luego me busca o cosas así, logra que yo parezca la loca. La última vez le pegué a la tipa porque él me hizo creer que ella era la que lo buscaba, pasé un papelón, pero en fin nos reconciliamos y todo bien hasta ahora. Pero en mi interior, en el fondo no me puedo sacar ese mal sabor, de sentirme todo el tiempo la cornuda. ¿Qué puedo hacer, rendirme y dejarlo ir o existe cura para el mujeriego?. Muchas gracias por leerme. Estaré pendiende para ver la respuesta en el diario Crónica.

NAZARENA, DE CAMPO 9

43 AÑOS

LA RESPUESTA: EL MUJERIEGO NACE O SE HACE?

Tomar mayor conciencia de un amor real

Para ser sincera tenés dos caminos, apostar al amor y al cambio o “patitas para que te quiero” y salir corriendo tipo la “Novia fugitiva”. Hay varias teorías, algunas dicen que es difícil cambiar la conducta para el hombre mujeriego porque siempre encuentran la forma de que sus acciones sean culpa de otra persona y nunca asumen responsabilidad. Otras dicen que puede cambiar si por un lado, se crea conciencia de que sus acciones hieren a la persona que aman y por el otro, si está dispuesto a tratar a su pareja con respeto, no como objeto para llenar sus necesidades.

En realidad no existirían mujeriegos si se tomara mayor conciencia de las relaciones que creamos. Si se elige inteligentemente o cuando ve que el patrón se repite se alejara a tiempo, no esperar a ser víctimas emocionales de personas que no las consideran ni le muestran amor real.

De vos depende tomar la decisión de quedarte y continuar sufriendo con tu papel de “salvadora” o alejarte de esa persona que juega con tu corazón, aunque muchas veces su intención no sea esa. A veces el miedo al compromiso, la inseguridad porque tal vez ya le rompieron el corazón, cada vez más empuja a los hombres a tener más de un amor. Si para él ser mujeriego es una elección, debe elegirte como pareja y trabajar a tu lado para tener una verdadera relación.