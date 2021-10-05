“Se hacía del celoso, pero él me engañaba”

Me gustaría contar un poco mi historia, que si bien es muy triste, yo creo que tiene mucho contenido que le puede servir a otras personas.

Soy una chica de 27 años, hace unos meses terminé con mi novio, era una relación enfermiza donde predominaban los celos y nada podía seguir bien. Siempre peleábamos, no me hacía reír, solo llorar, pero aún así yo lo amaba, y deseaba tanto que nuestra relación funcione que no me daba cuenta de todos los sacrificios que hacía por estar a su lado.

La relación duró dos años, cuando me puse de novia todo iba bien, lo amaba, le di lo mejor de mí, -todo- cuando te digo todo es -todo-.

Nunca le hice faltar nada y todo lo que él me pedía lo cumplí, hasta me alejé de mis amigos, no salía más los sábados, dejé la Facultad porque él era enfermo de los celos, hasta llegué a defenderlo cuando todos me pedían que abra los ojos. Dejé de visitarle a mi mamá, porque los vecinos le decían que yo traía hombres allí, pero todo era mentira, capaz él solito inventaba, ahora puedo creer que sí.

Hace cuatro meses él me dejó por otra chica, un fin de semana que él viajó a la capital me engañó con una rubia, gorda, pero con plata, según me contaron después.

Mientras que él era celoso al extremo, pero hoy me doy cuenta que era para tapar lo que él hacia conmigo. Todo mi mundo se vino abajo, pero entendí y hoy mi tema es otro. Fue mejor que las cosas sucedieran así, encontré el rumbo a mi vida que estando con él había perdido. Después de mucho tiempo ahora pude superar todo lo malo que viví, pero tengo un problema en mi vida.

A pesar de tener el deseo de volver a enamorarme, de estar con alguien bien, formalizar, vivo con miedo, entonces retiré de mí todo sentimiento lindo y me hago la idea de una soledad permanente en mi vida. ¿Es normal eso? Solo que me muero de miedo, al punto que me aterroriza que me pase algo igual con otra relación, por eso no solo del amor me alejé, también de mis amigas.

“Pienso que todos los hombres son iguales y no quiero volver a pasar por miedos y nervios, peleas, malestar, ni sufrimiento”.

DIANA, DE CONCEPCIÓN

30 AÑOS

LA RESPUESTA: UNA ELECCIÓN LIBRE Y SIN PRISAS

Curar las heridas y volver a creer en el amor

Cuando menos lo esperes el amor llegará, solo trata de estar atenta, mira qué tipo de persona se te acerca y las intenciones, observa su mirada, sus gestos y si lo que dice tiene sentido con lo que hace. Mientras tanto no te angusties esperando que los astros iluminen tu destino, soy de pensar que cada uno forja su destino, y cuando más positivo y alegre sea mejor.

Seguro se presentarán muchos candidatos y tendrás que probar mante, pero tiene que ser con el que vos elijas libre, porque lástima no hay una fábrica de príncipes, una relación se construye bajo el riesgo de ensayo y error únicamente.

Así que todo a su debido tiempo, por ahora tenés que concentrarte en algo que llene tu corazón de cosas positivas, uno puede ser feliz aunque no aparezca el alma gemela. Tenés que esperar lo que deseas que pase en tu vida, si tu pareja es celosa o vos estás sufriendo por culpa de la desconfianza o la inseguridad, no dudes en pedir ayuda.