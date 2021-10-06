“Mi chuli me pidió hacer un trío para recuperar la pasión”

Él se sorprendió, pero sobre la marcha me propuso hacer un trío en su auto para salir de lo común, primero me escandalicé, le hice una escena de llanto y después le pregunté, ¿en serio me decís?

Me dijo, viste que te dejó pensando, podemos hacerlo como si fuera una prueba de amor, me señaló que siempre tuvo ganas de ver a su pareja haciendo el amor con otro.

No le hice más preguntas para que ya no parezca muy interesada, pero entre mensajes me insistía, quiere alguien que sea discreto.

Para no quedarme callada, le dije que vea en redes sociales, pero me dijo que no conoce a nadie, yo creo que a mí nomás me dijo eso, fue un comentario que no quieren los hombres decir.

No le respondí ni sí, ni no, porque sé que me va volver a pedir en algún momento. Desde entonces no puedo dormir pensando en su pedido, en realidad yo quiero formalizar algo serio con él, solo que es muy especial y con cada ocurrencia.

Lo que pienso nomás es que los hombres van a hacer sin problema, pero no van a aceptar nomás que después una mujer haga eso. Hay doble moral siempre y después ya no te toman en serio, ya no sé cómo mirarle a la cara y menos preguntarle quién sería el tercero. Esa es la espina que traigo en el corazón.

YANINE, DE SALTO DEL GUAIRÁ

23 AÑOS

LA RESPUESTA: LAS FANTASÍAS Y EL MEJOR AFRODISIACO

Pequeños detalles para reavivar la energía dormida

Puede ser que para algunos solo sea parte de una diversión cumplir una fantasía al otro y como decís no pase nada, pero amerita explicar que hay otras maneras de reavivar la pasión dormida en la relación de pareja. Se puede probar con los trucos románticos o ejercicios para alentar los sentidos como usar velas con olores, una luz sutil, un baño juntos, descubrir las zonas más placenteras de la pareja y apostar a una buena comunicación como forma de sentirse mejor con la relación. El mejor afrodisiaco que tenemos es el cerebro, tener una buena conexión emocional.

La fantasía del trío es una de las más comunes entre las personas, pero del dicho al hecho existe un gran trecho y no necesariamente todo deseo que pasa por la mente se debe cumplir. Requiere de un acuerdo entre todas las partes antes de hacer realidad la idea y aun si existe total consentimiento resulta imposible predecir cómo se sentirán después, si aparecerán los celos o más atracción por uno. Hay relaciones que se rompen por no saber decir que no, es una decisión muy personal, pero si temes perder la simpatía de tu enamorado y querés avanzar, una recomendación sensata sería dejar en claro las cosas, sin complicarte la vida.