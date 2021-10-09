“Mi novio me dice que es mejor terminar la relación”

Por fuera aparento estar bien, ante los demás, pero por dentro me estoy hundiendo en un mar de desesperación e impotencia. Nadie sabe que me ahogo en un mar de penas.

Juro que no sé qué hacer más ni cómo actuar con todo lo que me está pasando ahora. Me enamoré perdidamente, me entregué en cuerpo y alma a él y ahora siento que lo pierdo.

Mi historia es algo complicado, con la edad que tengo aunque no me crea ya he pasado de todo, mi vida era más inestable que estable, pero siento la necesidad de sacar afuera lo que me está quemando por dentro.

Hace 8 meses que andamos juntos, ahora me quiere dejar porque no puede darme lo que yo me merezco, siento que hay otra cosa que me oculta. Cambió bastante conmigo, me esquiva, es frío... Sé que me ama, pero todo pasa por lo económico para él. Es que vive solo, tiene 20 años.

Creció sin sus padres, prácticamente está solo. Trabaja, vive en un alquiler pero, como sabrá, la economía anda de mal en peor hoy día. Dice que me ama, que me quiere, pero prefiere dejarme porque no tiene qué ofrecerme. Yo no le pido nada, solo su compañía y amor.

CELESTE, DE ASUNCIÓN

24 AÑOS

LA RESPUESTA: NUNCA SABEMOS TODO DEL OTRO

Que nada nuble tu esperanza de ser muy feliz

En las relaciones de pareja no siempre es todo dulce ni todo es perfecto siempre, muchas veces conviene bajar las expectativas de lo que uno espera de la medianaranja.

Nunca conocemos del todo a las personas, tal vez sea una parte de su personalidad creer que solo puede con todo, hacele entender a tu novio que cuando uno está mal siempre es bueno apoyarse en algo o alguien, mejor si es tu pareja.

Todos pasamos por momentos de inestabilidad... más si es tan joven... hasta vos sos muy joven, que nada nuble tu esperanza de ser feliz. La vida va a ser lo que tú elijas, si quieres estar triste o feliz depende muchas veces de uno darle color, calor y valor. Tal vez necesite tiempo, cada uno va pasando etapas... y elige su destino, pero recuerda que hablando se entiende la gente y todo tiene solución.