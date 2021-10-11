“Mi novio tiene vergüenza por el tamaño de su amigo”

Hace tiempo que quería escribir mi historia, necesito de su ayuda licenciada Rocío, soy una mujer joven y desesperada porque estoy entre la espada y la pared.
Tengo un novio que es muy bueno, atento, me ayuda económicamente porque trabaja bien, es peluquero, pero tiene muy chico “el amigo” y no sé qué hacer con él, te juro, es pequeño, qué puede hacer para que sea un poco más grande. A pesar de que hay muchísimo deseo por parte de los dos, no disfrutamos del todo, porque él se pone como distraído. A veces solo una vez aguanta, luego ya no se levanta el amigo.
Él tiene mucha vergüenza para consultar, así que me pidió que yo te escriba, tiene 21 años, está ahora conmigo, y me pidió que por favor, para ver qué nos dices.
Hace dos años nos conocimos en su casa, cuando fui con una amiga a su cumple, tengo 23 años, es mi segundo novio, pero yo soy su primera novia, conmigo tuvo su primera vez.
A mi novio le preocupa mucho, a mí no tanto, aunque a veces cuando mis amigas hablan de sus parejas, me pongo toda roja y no sé lo que les voy a contar, porque me preguntan todo luego. Muy pocas veces me pongo colorada cuando me hablan, como soy vendedora, hablo hasta por los codos, pero esta situación me supera.
Nosotros hablamos de estos temas abiertamente, pero solo nosotros dos sabemos, ahora recién encontré a quien podemos preguntarle. Encima feró tipo es, deportista y en buena forma.Tampoco toma medicación, drogas, ni alcohol, fuera de la copa de vino o la cerveza de vez en cuando. ¿Es algo inevitable a partir de cierta edad o hay algún tratamiento?. Muchas gracias por su tiempo, esperamos su respuesta por el diario Crónica.
VILMA Y WALDO,
DE SAN LORENZO
LA RESPUESTA: CONEXIÓN CON LA PAREJA
Ayuda a tu pareja a sentirse mejor con su cuerpo
A veces las dimensiones físicas contribuyen al juego de la seducción, pero el tamaño no lo es todo.
Si bien para algunas personas es muy importante, prueba de ello son los pseudotratamientos que abundan en el mercado, para aumentar el tamaño y esas cosas con aparatos, cirugías, ere eréa. Pero existen otras a las que importa más el saberlo usar a la hora de la verdad, valoran como clave del éxito de las relaciones, la conexión con la pareja. Es muy importante que hablen claro, puedes ayudar a tu pareja a alejar esos temores para aumentar la confianza y sentirse mejor con su cuerpo. Hay muchas cosas que se fusionan a veces, miedos, presiones, malas experiencias, dificultades en la relación de pareja, etc. y la parte física, sistema nervioso central y periférico, las hormonas, los vasos sanguíneos, etc.
Si hay algún problema, primero se debe descartar las posibles causas médicas para salir de dudas. Si no hay un factor médico se trata la parte psicológica, el estrés, la ansiedad y la fatiga pueden reducir la energía y el apetito sexual. La depresión y la baja autoestima están muy relacionadas con el estado de ánimo y puede afectar al deseo y a la seguridad personal.
Lo más importante es saber que se puede resolver, que hay tratamiento farmacológico si es necesario como psicológico, cada caso es un mundo y se debe analizar en particular para conocer las causas de la disfunción.
Te recomiendo que lo hables con tu pareja, le des el apoyo y la comprensión para encontrar la mejor solución para ambos y si es necesario acudir a consulta sin prejuicios.