“Ando hace un año con marido ajeno”

Aunque nos vemos siempre, y nos llevamos bien, ya no es lo mismo, es como que mantiene una distancia.

Sigue siendo muy atento y no quiere que yo esté con nadie más, aunque me dice que no puede prohibirme nada por la situación en que él se encuentra. Aunque trata de disimular, me doy cuenta que me cela.

Hace un año que estamos juntos y desde que volvió su mujer yo me siento sola. Ese día que regresó su señora él me llamó y le sentí triste. Me dijo que se dio cuenta que yo le amo, pero que le debe mucho a la mamá de sus hijos.

Se me vino el mundo encima al saber que nunca la dejará, que yo siempre seré “la otra”.

Suelo verlo con su señora y me aguanto todo, qué voy a hacer, no puedo dejarme de él, yo sé todo lo que le gusta y lo que no, conozco sus debilidades.

A veces no aguanto y le digo que no tiene derecho por mí, que yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, pero después me arrepiento.

Creo que mi destino es permanecer siempre a su lado, aunque sea triste amar y no ser correspondida.

CECILIA, YPANÉ,

24 AÑOS

LA RESPUESTA: HABLAR CON CLARIDAD

Ambiciona ser más que la sombra de una relación

Todo depende de lo que realmente querés atraer a tu vida, eres una persona joven, procurá ambicionar, ser más que la sombra de otra relación, merecés vivir tu propia historia de amor, más si esta persona no te corresponde como se debe.

Aunque no te lo dice con palabras, sus actos te demuestran que prefiere guardar las apariencias, que elige quedarse con su señora... no significa que no te ame, seguro que si dependiera de él toda la vida te tendría de amante.

¿Pero es eso lo que realmente necesitás? Pensá más con la cabeza y dejá de lado un poquito al corazón, porque amar en silencio implica sacrificio y mucho dolor en el corazón.

Y el amor debería ser motivo de alegría.

Es hora de identificar cuáles son tus objetivos como mujer, como persona, si vivir eternamente a escondidas o darte la oportunidad de encontrar alguien mejor, que no tema besarte y abrazarte fuerte frente a todo el mundo. A veces nos fijamos en personas con las que no deberíamos estar. Lo prohibido tiene sus atractivos, pero en el amor no es tan sencillo sencillo.

¿En realidad es prohibido? Si ambos son sinceros no hay por qué ponerse trabas y obstáculos al amor, hay que ponerse a pensar si realmente se aman de verdad, por eso que siguen en la clandestinidad.