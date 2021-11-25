“Quise que sea una noche ardiente, pero él se quedó dormido”

En el momento tuve vergüenza de preguntarle, solo le dije que me quedé con ganas, sonrió y dijo: nos quedamos dormidos. Siempre espero más de él, se supone que es el sombrero, debería rendir más en la cama.

Tiene una pinta de que va durar más. Es una persona joven, 35 años recién tiene, que yo sepa no tiene otra pareja, siempre me dijo que yo soy la única mujer en su vida y sabiendo que soy de otro, tanto insiste para salir conmigo, ¿para una vez nomás?

La primera vez que ocurrió le dije que no me moleste más, porque tengo dudas de que tenga otra mujer, así que se quede con una y le complazca bien a esa, pero el insistió y me fui otra vez.

Le bloqueé y me mensajeó en mesenger y ahí volví a caer y pasó lo mismo, entonces pienso que tiene otra seguramente.

MINERVA, 47 AÑOS,

DE HERNANDARIAS

LA RESPUESTA: LA CANTIDAD Y FRECUENCIA

Cada persona tiene su ritmo y su chispa

La cantidad y frecuencia ideal para el sexo sigue siendo tema de debate, pero no existe una ecuación única. La vida sexual de cada pareja es distinta, hay varios factores individuales y de la historia propia de la relación que deben tenerse en cuenta para medir el rendimiento.

Hay estudios que señalan que las parejas nuevas tienen una frecuencia de 1 o 2 veces (hasta 3) por día. Luego, la media baja a unas 3 veces por semana. Con el paso de los años con la misma persona llegan a 1 vez cada 15 días y hasta 1 vez cada 1 o 2 meses.

Hay cosas que únicamente teniendo el valor de preguntar podrás saber, esa chispa que al principio los atrapó se puede ir apagando, y en vez de asumir que hay un problema en vos, tenés que ver cuánto es lo “normal” para él.

No es una cuestión de edad, ni de pinta, en ocasiones el estilo de vida, alimentación, el deseo, juegan un papel importante a la hora de hacer cuentas bajo las sábanas.